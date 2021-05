Három kiállítás nyílt az Agórában – Galéria

Három kiállításmegnyitóval ünnepelte tegnap a Szent-Györgyi Albert Agóra, hogy az intézmény ismét fogadhat látogatókat.

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal

A Szent-Györgyi Albert Agóra újranyitását ünnepelve három kiállításmegnyitót is tartottak tegnap délután. Először a tavaly novemberben meghirdetett alkotói pályázatra beérkezett munkákból összeállított tárlatot nyitották meg. Erre 27 alkotótól több mint 200 munka érkezett be. Bármilyen otthon készült művel lehetett jelentkezni, így festmények éppúgy voltak közöttük, mint gobelin-képek vagy hímzések. A dallal, verssel és néptánccal színesített megnyitó után kihirdették a pályázat győzteseit is.

Ezt követően a Csodák vándorai című fotókiállítást adták át, mely egy haszid zsidó zarándoklat képeit mutatja be. Végezetül pedig Varsányi Anna tárlata nyílt meg.

A többek között drámaíróként, dramaturgként és díszlettervezőként is dolgozó szegedi művész digitális grafikáit állították ki az Agórában. Ezek fő témái a szecessziós virágmotívumok és a New York-i építészet geometrikus formái. A 12 kép között szerepel három színházi plakát is, ezek egyike pedig a nyáron bemutatásra kerülő új színdarabjáé, melynek címe: New York csalogánya. A megnyitó beszéd után, melyet Fabulya Andrea, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára mondott, ebből adott elő részletet Szilágyi Annamária színművész.