Három napon át ünneplik a 200 éves malmot Dorozsmán

Június 10-e és 12-e között ünneplik meg a Czékus Andor helyi főbíró megbízásából Benke István által épített szélmalmot. Az eseményen a híres dorozsmai kocsi is látható lesz, és a tervek szerint a rendezvényt 600 szeletes tortával koronázzák majd meg.

Idén 200 éves Kiskundorozsma büszkesége, a szélmalom. Ebből az alkalomból nívós eseményre készülnek a helyiek, június 10. és 12. között ünnepelnek, ekkor tartják majd meg például a tavaly elmaradt Országos Molino­lógiai Találkozót is, amelyet már hatodik alkalommal tartanak meg Dorozsmán, és amire többek között Mohácsról, Orfűről és Túristvándiból is érkeznek vendégek. Lesz persze látványőrlés, és itt rendezik meg a Kárpát-medencei Nótaénekesek emlékműsorát is Dankó Pistáról. A rendezvényt 600 szeletes tortával koronázzák meg.

Benke István építette

Vass József, a malom gondnoka lapunknak elmondta, Czékus Andor helyi főbíró megbízásából építette meg 200 évvel ezelőtt a malmot Benke István.

– Három pár kőre készítette el. Egyik a takarmánydarálásra, másik a kenyérgabona őrlésére, míg a harmadik kőpár a paprikadarálásra volt tervezve. 1904-ben Faragó György vásárolta meg az épületet, ő 1949-ig iparszerűen próbált megélni belőle feleségével és 10 gyermekével, de ez lehetetlenség volt a szocialista rendszerben, nem volt, amit őrölni vigyenek a gazdák. De ő megszállott ember volt, várta a termelőket. Így terménydara készült a malomban, annak ellenére, hogy helyben működtek már villamos meghajtású terménydarálók is. 1930 körül azonban a harmadik kőpárt leszerelték, mert senki sem vitt paprikát őröltetni. Ké­­sőbb György fia, Faragó Béla működtette a malmot, amit utoljára 1959-ben indított el őrlésre – számolt be a dorozsmai büszkeség történetéről.

A dorozsmai kocsi

A gondnok hozzátette, a malmot 1973-ban Sisa Béla vezetésével újraépítették. Azóta persze folyamatosan karbantartották a helyiek az épületet, 2019-ben a vitorlákat is megújították, valamint a mostani ünnepre is újrafestik majd a szélmalmot.

– Dorozsmának három büszkesége van: az egyik a székesegyház méretű templom, másik a malom, a harmadik pedig a dorozsmai kocsi. 1935-ben 33 kovácsmester 20 bognárral gyártotta a lőcsös kocsit, ma viszont már egy darab sincs belőle helyben. A közelmúltban viszont kaptunk darabokban egyet, amelyet Petrov András asztalos rak most össze. Így a malom mellett ez is ott áll majd június 10. és 12. között – magyarázta.

Azt már Mihálffy Béla ön­kormányzati képviselő mondta el lapunknak, hogy a júniusi eseményre a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete nyert pénzt a Miniszterelnökség pályázatán, és a programokat a malom fenntartója, a Petőfi Sándor Művelődési Ház szervezi meg. Beszámolt arról is, hogy épp a rendezvény előtt jelenik meg a Dorozsmai Füzetek 27. száma, ami Dankó Pistáról szól majd, ezt június 10-én be is mutatják egy elő­adáson.

Délután látogatható

A szélmalmot egyébként bárki megtekintheti az ünnepségtől függetlenül, hiszen kedden, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap délután 14 és 18 óra között nyitva áll. Csütörtökön délelőtt fogadnak látogatókat, főként a nevelési és oktatási intézményeket csoportjait.