Hódmezővásárhely, a galambváros

A galamb, azon belül is a postagalamb tenyésztése évtizedes hagyományokkal bír Vásárhelyen. Volt időszak, hogy szinte minden háznál tartottak, és ízletes ételeket, a levestől a tarhonyás galambig készítettek belőle, amelyek manapság is népszerűek a városban. A sportban is jeleskedtek a tenyésztők, hármuknál jártunk.

– 1961 óta vagyok tagja a he­­lyi postagalamb-egyesületnek, de már általános iskolás koromban foglalkoztam ezzel a madárral, amelynek Vásárhelyen nagy hagyománya van – mondta a 77 éves Marton Péter, akinek jelenleg 150 galambja van. Az állományból nem mindet hagyja meg tenyésztésre és versenyzésre, jut az asztalra is bőven. – Nem olcsó a galambtartás: vannak kötelező oltások, gyógy­­szereket is szednek, ha szükséges, vigyázni kell az egészségükre, az állóképességükre, kevert, apró magvas takarmányt igényelnek, nem is beszélve a dúcokról, a házakról, amiben tartjuk őket. Galambtartásról, a hagyományáról és a galambételekről is írunk hétfői cikkünkben. Keresse a Délmagyarországban!