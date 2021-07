Idén is szervez nyári tábort a múzeum

Természetismereti, múzeum- és drámapedagógiai táborral várja a gyerekeket a Koszta József Múzeum. Az általános iskolások az együtt töltött idő alatt megtudhatják, hogy lehet-e jég segítségével tüzet csiholni, vagy fel lehet-e gyújtani bármit úgy, hogy nem ég el, de az első fényképezőgépek működését és a századfordulós polgári családok életét is megismerhetik a múzeumi táborban.

A Koszta József Múzeum idén is megrendezi a Herman Ottó interaktív természetismereti, múzeum- és drámapedagógiai táborát 7 és 12 éves kor közötti gyerekeknek. Az egyhetes együttlét a négy ógörög alapelem, a víz, a tűz, a föld és a levegő, valamint az ökotudatosság tematikájára épül. Két turnust is terveznek, július végén és augusztus elején is fogadnának gyerekeket.

Lesznek visszatérők

– Jól telt a tavalyi táborozásunk is, sok volt a pozitív visszajelzés, amiket örömmel hallottam vissza. A gyerekeknek az interaktív kísérletek tetszettek a legjobban, így ezek természetesen idén is szerepelnek a programban. Lesznek visszatérő táborozóink is, egy pesti testvérpár tavaly is Szentesen töltötte a nyarat, és már jelezték, hogy idén is visszajönnek hozzánk – számolt be Traj Adrián, a tábor vezetője.

A víz, a tűz, a föld és a levegő

Idén is a négy ógörög alapelem, a víz, a tűz, a föld és a levegő köré szervezik a programokat, de rendeznek gyermekszínházat, drámapedagógiai foglalkozásokat és ismeretterjesztő előadások is. Mindemellett a tűzoltólaktanya meglátogatása is szerepel a tervek között.

– A táborunkban többek között olyan kérdésekre keressük a választ, minthogy lehet-e jég segítségével tüzet csiholni, fel lehet-e gyújtani bármit úgy, hogy nem ég el, vagy hogy fel lehet-e robbantani a vizet. Az interaktív, a gyerekek által is elvégezhető fizikai és kémiai kísérleteket a háztartásokban is megtalálható anyagokkal végezzük. Ami pedig kicsit veszélyesebb, azt biztonságos körülmények között, bemutató keretében élhetik át a gyerekek – magyarázta a táborvezető.

A résztvevőkre nem csak izgalmas kísérletek várnak, azt is megismerhetik, hogyan éltek a polgári családok a századfordulón, vagy hogy miként működtek az első fényképezőgépek.

Két turnust indítanának

A szervezők július 26-tól, illetve augusztus 9-től is indítanának táborokat, ez azonban függ a jelentkező gyerekek számától is. Az első turnusra még július 15-ig lehet jelentkezni. A Koszta tábor részvételi díja húszezer forint személyenként, ez a díj tartalmazza a napi háromszori étkezést is.

– Egyelőre még nem tudni, hogy a júliusi turnus el tud-e indulni, de az utolsó pillanatig kivárunk, hogy meglegyen a kellő létszám. Ha ez mégsem jönne össze, akkor azoknak, akik a júliusi táborunkra jelentkeztek, az augusztusi időszakra biztosítunk helyet – mondta el Traj Adrián.