Ingyen osztogatják a könyveket

Könyvbarátok és természetkedvelők számára ideális célpont Kiszombor, ha valaki szeretne egy kicsit olvasgatni, elég kisétálnia a főtérre vagy az egyik buszmegállóba.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

– Évről évre rengeteg könyvet kap a honismereti kör, tudják a helyiek, hogy az Útvesztőben nagy hasznát vesszük ezeknek az adományoknak. A közösségi szolgálatos fiataljaink ajánlják a vendégeknek, hogy válogassanak kedvükre a sátor árnyékában. A fesztivál ideje alatt szabadon használhatja őket bárki, ingyen odaadjuk a könyveket bárkinek – mesélte lapunknak Endrész Erzsébet.

A Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör vezetője hangsúlyozta, nemcsak kiszomboriaktól, de távolabbról, például Makóról is érkeznek hozzájuk könyvek, folyamatosan. A napokban hírt adtunk arról, hogy a Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör helyi önkéntesei már kikapálták a zombori határban az idei útvesztő sorait, a 13. évforduló jegyében lóherék és boszorkányok hozhatják meg bárkinek a szerencséjét. Hetekkel korábban a főtéren egy „boszis installációval” már megidézték a jubileumi Útvesztő Fesztivált, a honismereti kör lelkes tagjai minden rendelkezésükre álló eszközzel igyekeznek a helyieket is bevonni az év legnagyobb kiszombori eseményének szervezésébe. Részben ebből a célból döntöttek a könyvesládák kihelyezése mellett, a régi könyveket a termelői piacon, a vásárban is osztogatják. Az okos ötlet eredetileg nem az önkénteseké volt, korábban a könyvtárosok tettek ki könyveket a faluban, a cél akkor is az olvasás népszerűsítése volt.

– Összekapcsoljuk a kellemeset a hasznossal, községünk frekventált helyeire tettünk ki ingyen könyveket. A buszmegállókba, az új kerékpáros-pihenőbe és a helytörténeti gyűjtemény elé is kirakjuk az olvasnivalókat. Pár napja az egyik helyen valaki egy egész ládát hazavitt, ennek is örültünk. A helytörténeti gyűjtemény előtt egyébként igen gyakran összegyűlnek a fiatalok, szeretnénk, ha ez igazán az ő terük lehetne, akár az olvasás is jobban összehozhatja őket – fogalmazott Endrész Erzsébet.