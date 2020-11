Játékosan ismerkedhetnek Szentes látnivalóival a gyerekek – Fotók

Két egér bukkant fel a Koszta József Múzeumban, a hír hallatán azonban nem kell megijedni, nem a rágcsálók szaporodtak el az intézményben. Kökény és Kázmér két bábfigura, akik a múzeum kiállításait járják végig, belesnek a kulisszák mögé, közben pedig kérdéseket tesznek fel. Kalandjai­kat a múzeum Facebook-oldalán követhetik a gyerekek, akik a két kisegér segítségével játékosan ismerkedhetnek meg a kiállítások anyagaival.

A Koszta József Múzeum két kis „munkatársa”, Kökény és Kázmér segítségével, egy fo­lyamatosan bővülő internetes ismeretanyag átadásával mutatja be a múzeum állandó kiállításait, kiállító termeit és Szentes látnivalóit, méghozzá a gyermekek számára is érthető, mesés nyelven, érdekes feladványok kíséretében.

A két bábfigura tavasszal költözött be a múzeumpedagógiai foglalkoztató terem egyik szekrényébe. Azóta megismerkedtek a dolgozókkal, csinosították a lakhelyüket, kis vonatukkal meglátogatták a múzeum „mestereinek” műhelyeit, és még egy régészeti ásatásra is kilátogattak, ősszel pedig tovább folyta­tód­nak a kalandjaik.

Kökény és Kázmér két „anyukája” Diószegi Ágnes bábművész-óvodapedagógus és Pesti Sarolta múzeumpedagógus, az intézmény munkatársai, ők alkották meg a két bábegeret, miután tavaly elindult egy művészetpedagógai program a Kosztában. A foglalkozások célja az volt, hogy a gyerekek indirekt módon ismerkedjenek meg a bábművészettel: a programban részt vevő óvodások figurákat ké­­szítettek, szöveget tanultak, rendeztek, a közös munkából végül két előadás is született.

Kökény és Kázmér ötlete is a bábkészítő foglalkozások alatt született meg, akkor merült fel, hogy mi lenne, ha készítenének két olyan figurát, akik népszerűsítenék a múzeumot, közvetve pedig tanítanák a szülőket és a gyerekeket és megszerettetnék a múzeumi kultúrát.

A két kisegér azóta töretlen népszerűségnek örvend, számos kalandban volt részük az épület falain belül és kívül is: végigjárták a múzeum Mesterségek utcája című kiállításának népi foglalkozásokat bemutató részeit, jártak a múzeum könyvtárában, de „részt vettek” egy ásatáson és egy háromhetes ví­­zitúrán is, manapság pedig az Attila örökösei című kiállítást járják be. Persze a kisegerek kalandjaihoz mindig kapcsolódik egy-egy fejtörő vagy rejtvény is, így a történeteiket követőek újdonságokat is tanulhatnak. – Pozitívak a visszajelzések, széles csoportokat tudtunk velük megszólítani. Szinte családtaggá válhat Kökény és Kázmér, ezáltal is próbálunk kötödést kialakítani a látogatókkal. Ez a mi „zsebtévénk” – tette hozzá Farkas László, a múzeum igazgatója.

Aki pedig nemcsak az interneten szeretné követni a két kisegér kalandjait, hanem egy közös fotót is készítene velük, annak nem kell mást tennie, mint november 13-ig kitölteni a múzeum Facebook-oldalán megjelenő kvízt. A helyes megfejtők jutalma egy találkozás és közös fotózás Kökénnyel és Kázmérral a Fridrich Fényirdában november 14-én és 21-én.