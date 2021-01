Készül Domaszék digitális archívuma

Elindult Domaszék digitális archívuma, a DomArchív, a nagy, közös fényképalbum élménydúsan számol be a település múltjáról. A kezdeményezők azt szeretnék, hogy idővel a jelent is megmutassa a mostani és az eljövendő nemzedéknek.

Lapunk is hírt adott arról, hogy településarchívumot szeretnének létrehozni Domaszéken, és ehhez a lakosság segítségét is kérték. Már korábban elkezdődött a régi emléktárgyak, fotók gyűjtése, ez 2020 utolsó hónapjaiban intenzívebb lett.

– Amennyiben valaki rendelkezik a 2000-es évektől visszamenőleg akár az 1950-es éve­­kig bármilyen Domaszék történetével, közösségi életével kapcsolatos fotóval, emléktárggyal, irattal, kérjük, ossza meg velünk, hogy archiválhassuk – olvashatták a település honlapján a helyiek.

A polgármesteri hivatalba is bevihették, illetve régi iratokat, fotókat digitális formában is küldhették a [email protected] e-mail-címre – és továbbra is várják a relikviákat, személyesen ezután már a nagyközségi könyvtárban. A cél az volt, hogy ezeket a kivételes értékeket digitális formában rendszerezzék, valamint megőrizzék maguk és az utókor számára. Az anyagokból kiállítást is terveznek rendezni, és időnként a helyi újságban és a Domaszéki HírTéren is megjelentetik a régi fotókat.

A kezdeményezők azt szeretnénk, ha ez az archívum a domaszékiek közös nagy fénykép­albuma lenne, amely beszámol múltról, és idővel majd jelenről is, az eljövendő idők számára egy értéktár lenne.

A domarchiv.domaszek.hu címen található album természetesen még nincs befejezve. A most megnyitha­­tó fényképtár egy nagy albumnak csupán az első oldala. A többi még a domaszékieknél van családi gyűjteményben, cipősdobozba halmozott – régi és közelmúltbeli – fotók között megbújva, vagy a számítógépek mappáiban lapulva.

Ezek a képek – sőt, akár videók és dokumentumok – ké­pezik majd az album további oldalait, hogy még többet meséljenek a patinás közösség és a fiatal település közös történetéről.

– Az összegyűjtött anyag pontos tartalmának és hátterének meghatározásához nagy kutatómunka kell, ezt csak együttesen tudjuk elvégezni, ki-ki a maga tudását és emlékezetét hozzáadva – írják a domaszéki közösségi oldalon a szervezők, akik bíznak abban, hogy mindenki örömmel és kellemes nosztalgiával nézegeti majd a DomArchívot a hosszú téli estéken, délutánokon.

A meglévő anyaghoz természetesen minden hozzászólást, kiegészítést vagy akár helyesbítést is örömmel várnak és köszönettel fogadnak a szerkesztők.