Két év után újra lesz operettgála

Megújult látványvilággal, több száz jelmezzel és Fodor Zsóka sztárvendéggel érkezik a Monarchia Operett idei show­műsora Szegedre.

Oszvald Marika, Koós János, Bangó Margit, Esztergályos Cecília és Szulák Andrea is szerepelt már a Monarchia Operett hagyományos újévi gálaműsorában. Idén Fodor Zsóka, a Barátok közt című sorozatból jól ismert Magdi anyus lép fel a társulattal. A városban 2018-ban szerepeltek utoljára, idén viszont egyetlen előadás erejéig Szegeden is bemutatják felújított operett show-műsorukat, amely egyébként a napokban érkezett vissza külföldi turnéjáról.

Hungarikum

A Monarchia Operett több mint tíz éve alakult, hogy a magyar nemzeti kincsnek és világhírnévnek örvendő műfajt lendületes formában népszerűsítse, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. A magyar nagyvárosokon kívül felléptek már Amerikában, Izraelben, Németországban, Erdélyben, Oroszországban és legutóbb Luxemburgban is. A társulat művészeti vezetője, Kollár Péter Erik, aki nemcsak táncos-komikusként szerepel a produkcióban, hanem jelmeztervezőként is számon tartja a szakma, és az előadásokban is az ő tervei alapján készült jelmezekben jelennek meg az énekesek és a táncosok.

Magdi anyus lesz a csárdáskirálynő

A mostani előadásban Fodor Zsókát tőle szokatlan szerepben láthatjuk, hiszen az operettek egyik kultikussá vált figurája, a Csárdás­királynő szerepében láthatja a közönség. A felújított műsorban több mint kétszáz látványos jelmezt vonultatnak fel, az est során pedig a Csárdáskirálynőn kívül a Marica grófnő, a Bajadér, A víg özvegy, a Cigányszerelem, a Mágnás Miska, a Mária főhadnagy a Csókos asszony dallamai élő zenekar kíséretében szólalnak meg majd.

Sztárokkal koccinthatunk

Az előadást január 26-án láthatják az érdeklődők a szegedi IH Rendezvényközpont Boncz Géza termében. A jegyek már elővételben megvásárolhatók 5100 és 5500 forintos áron, míg a rendezvény napján 5500 és 5900 forintért. A 10 és 11 ezer forintos VIP-jegyekhez ajándékba jár a 2020-as gála dalait tartalmazó CD, valamint egy pezsgős koccintást is tartalmaz a műsor sztárjaival az előadás kezdete előtt.