Kezdődik a Maszk Őszi Kollekciója

Ma, azaz október 5-én, hétfőn kezdődik a szegedi MASZK Egyesület Őszi Kollekciója: sokszínű színházi kínálattal, mozival és koncerttel várják a nézőket október végéig a Régi Zsinagógában. Monodráma, tánc, tantermi és összművészeti előadások, jól ismert és pályakezdő alkotók produkciói idézik meg a múltat és reflektálnak a jelenre.

Október 5-én hétfőn este fél nyolckor a Budaörsi Latinovits Színház csapata – Böröndi Bence, Chován Gábor, Nagy Katica és Páder Petra – nyitja a programsorozatot, az Apa Anya Fiú Lány című, 14 éven felüli diákoknak és szüleiknek egyaránt ajánlott tantermi előadással, melyet Berzsenyi Bellaagh Ádám állított színpadra. „A darab intenzív és közvetlen, mindennapi érzelmeket, indulatokat, gondolatokat hoz felszínre és pörget át a színen, fiatal színészek előadásában, az ifjabbak számára is ismerős gesztusokkal, nyelvezettel, eszköztárral.” Sok mindent ígér tehát Holger Schober, a kortárs osztrák színész-rendező-író monológ-gyűjteménye – de megnyugvást, békét nem. Egyvalami azonban biztos: azoknak, akik már vagy még családba mennek haza az előadás után, lesz mit felismerniük, és talán elgondolkozniuk is lesz min. Az előadás a X. THEALTER U21 plusz kisfesztivál nyitóelőadása, melynek programjaira diákigazolvánnyal kedvezményes jegyek válthatóak.

Október 9-én és 10-én a 30. THEALTER fesztivál különleges pluszprogramjaként a Látókép Ensemble trilógiája és Hajdu Szabolcs legújabb filmje lesz látható a Régi Zsinagógában. Pénteken 17 órától az Ernelláék Farkaséknál, 20 órától a Békeidő című mozi, szombaton 17 órakor a Kálmán-nap, 20 órától pedig az Egy százalék indián lesz műsoron ezen a hétvégén.

Október 11-én vasárnap is két programmal várják a nézőket: délután fél öttől a II. Szegedi Barokk Zenekari Kurzus zárókoncertjére várják a zenebarátokat, este 8 órától pedig A Tudás Hatalom, a Pro Progressione és a Mentőcsónak Egység Cigány magyar – csapatépítő tréning magyar állampolgároknak című produkciója lesz látható, melynek koreográfusa Gergye Krisztián, rendezője Császi Ádám, szereplői Farkas Franciska, Pászik Cristopher, Oláh Edmond, Varga Norbert és Horváth Kristóf “Színész Bob”. A program a Civilizáció támogatásával, a Sigrid Rausing Trust pályázatának köszönhetően jött létre.

Október 14-én, szerdán egy vadonatúj előadással folytatódik a X. THEALTER U21 plusz kisfesztivál. Este fél nyolctól a Manna Produkció mutatja be a Kicsi című előadást, melynek szereplői Hartai Petra és Gémes Antos. A tanár-diák viszony határátlépéseiről szóló történet írója és rendezője a Staféta-nyertes Horváth János Antal, aki Lányi Zsófi dramaturggal egy olyan kétszereplős történet megalkotását tűzte ki célul, amiben egy ilyen kapcsolat minden aspektusát ábrázolják. Felelősség, tisztelet, visszaélés, előítélet, ártatlanság, áldozathibáztatás és bűnhődés a produkció kulcsszavai.

Október 17-én este fél nyolctól, ugyancsak a X. THEALTER U21 plusz keretében láthatják a nézők a 152 lépés Auschwitz felé című monodrámát, Karácsony Gergely előadásában, Nagy Márk rendezésében. A Merle Mesterségem a halál című regényének és Rudolf Höss emlékiratainak felhasználásával készült előadás fiatal alkotói Kaposváron diplomáztak: Karácsony Gergely Cserhalmi György, Nagy Márk pedig Uray Péter tanítványaként. Nagy Márk jelenleg a Radnóti Színház tagja, színészként a kaposvári Rómeó és Júlia című vizsgaelőadásban láthatták a szegedi nézők, és ő állította színpadra 2016-ban az Arturo Ui feltartóztatható felemelkedése című koprodukciós előadásunkat budapesti és kaposvári színészhallgatók közreműködésével.

Október 18-én, vasárnap este fél 8-tól a táncszínház rajongóit várja a szabadkai Nyári Mozi Színházi Közösség Opus Singula című előadása, melyet Akutagawa Rjunoszuke japán írónak, a modern japán novella mesterének A Szent című novellája ihletett. A szolgálata által szentté válni vágyó Gonszuké történetét Varga Heni, Döbrei Dénes, Márkos Albert és Bolcsó Bálint jeleníti meg.

Október 19-én, hétfőn este fél nyolckor a k2 Színház Rinocéroszok című előadásával folytatódik a X. THEALTER U21 plusz kisfesztivál. Az előadás szereplői, Domokos Zsolt, Borsányi Dániel és Borsi-Balogh Máté egy iskolai történetbe avatja be a nézőket, melynek alapja egy, az iskola igazgatóját és egyik tanárát gúnyoló videó. A kérdés az, hogy ki készítette ezt, és hogy az, aki ebben Hitlerhez hasonlította az intézmény igazgatóját, nem ment-e túl messzire, becsületsértésnek számít-e ez, és ha igen, ki lehet-e egy gyerekből kényszeríteni a beismerő vallomást. Az elsősorban, de nem kizárólag diákoknak ajánlott előadás rendezője Fábián Péter.

Október 20-án este fél nyolctól a Szegeden jól ismert Gergye Krisztián Ha mi árnyak… című izgalmas, helyspecifikus összművészeti produkciójára, október 25-én vasárnap, ugyancsak fél nyolcas kezdéssel pedig az Atelier 21220-MU Színház: Rave című színpadi rituáléra várják az előadók – Ábrányi Krisztina, Kelemen Patrik és Takács László – és az alkotó Cserepes Gyula a különleges színházi élményre vágyó nézőket.

Október 27-én, kedden este fél 8-tól a X. THEALTER U21 plusz kisfesztivál keretében újra látható lesz a nyári fesztivál záróelőadásaként nagy sikerrel bemutatott Az apostol című előadás, amelyet Petőfi Sándor művéből Benkó Bence állított színpadra, a játszók: Király Dániel, Pálóczi Bence és Piti Emőke, a k2 Színház művészei.

Az októberi programsorozat és a X. THEALTER U21 plusz kisfesztivál zárásaként a Manna Produkció Anyám Suzukija című előadását mutatják be a Régi Zsinagógában. O. Horváth Sára drámájának középpontjában az az este áll, amikor az édesanya elárulja 17 éves fiának azt a mélyen rejtett családi titkot, amely a fogantatásának körülményeit és soha nem ismert apjának kilétét is felfedi. A Stork Natasa és Mohai Tamás megjelenítette szereplők az identitáskeresés és az örök kétség történetén keresztül a generációk közötti kommunikáció fontosságát mutatják meg, a darabban megjelenik a kiszolgáltatottság, a tinédzserkori kegyetlen tisztánlátás és azok a kérdések is, amelyet talán soha sem mernénk feltenni ilyen helyzetben. A Valcz Péter rendezte előadás központi kérdése, hogy vajon meddig és miért érdemes hallgatni a családban az életünket gyökeresen befolyásoló tényekről?

A jegyértékesítés az előadásokra megkezdődött: elsősorban online lehet belépőt vásárolni a produkciókra, készpénzes, illetve kedvezményes diákjegyek váltására az előadások előtt egy órával, a helyszínen lesz lehetőség. A szervezők a vírushelyzetre való tekintettel korlátozták a nézőterek befogadóképességét, illetve biztonsági intézkedéseket vezettek be, a maszk viselése a nézők számára is kötelező, kézfertőtlenítőt is biztosítanak az előadásokra érkezőknek. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a Régi Zsinagóga épületében továbbra sincs fűtés, és a vírushelyzet miatt nem használhatóak a szomszédos iskola mosdói, utóbbi pótlására hétfőtől mobil mosdókat állítanak fel.