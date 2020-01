Kikapcsolódás a kalligráfia

A kínai kalligráfia rejtelmeit sajátíthatják el már évek óta Szegeden, az SZTE Konfuciusz Intézetének kurzusain azok, akik a keleti művészetek iránt érdeklődnek. Erre bárki jelentkezhet, kortól és foglalkozástól függetlenül. Ezúttal a haladó tanfolyam óráján jártunk.

– Fodrász vagyok, ám mindig is érdekelt a kínai kultúra, volt szerencsém Kínában járni, és amikor hazajöttem, akkor kezdtem el ezt a kurzust két éve – magyarázta Fehérné Csicsely Ágnes. Hozzátette, az első órák nagyon lefárasztották, ma viszont már nyugalmat ad számára és teljesen kikapcsolja a kínai írásjegyek festészete. Az agorában zajló gyakorlati oktatáson a kínai ecsetkezelés elsajátítása, az írásjegyek és egyszerű szövegek stílusok szerinti megismerése zajlik.

Mohr Richárd, az SZTE Konfuciusz Intézetének magyar igazgatója elmondta, az alapítás óta próbálják megismertetni a szegediekkel a kalligráfiát, kezdetben kínai kistanárok oktatták, ám nehezen tudták elmagyarázni a lényegét. Ekkor kérték fel Horváth Janisz budapesti grafikusművészt, kalligráfust, hogy a lelkes résztvevőket vezesse be a kínai írásjegyek rejtelmeibe. Emellett a könnyebben befogadható bambusz- vagy bazsarózsa-festészeti kurzusokat is tartanak.

– Akik először eljönnek, azok a kínai kultúra iránt is érdeklődnek, és felmerül bennük, hogy a nyelvet is szívesen tanulnák – mondta el lapunknak az igazgató. Horváth Janisz elmondta, már a középiskolában tanult kalligrafikát, majd az egyetemen is, később Kínában a nyelvet is elsajátította. A kalligráfiát 2010 óta oktatja. Azt mondta, a szegedi kurzus résztvevői nagyon ügyesek és szorgalmasak, velük már második éve foglalkozik.

– A művészeti forma sajátossága a kínai ecset, amelyet függőlegesen tartunk, és a mozdulat is más, mint a hagyományos festésnél, itt a csukló mozog. Sikereink is vannak már, az egyik hallgatónk egy kínai művészeti pályázaton első díjat nyert – tudtuk meg az oktatótól, Horváth Janisztól.

Ő Vékony Edit, aki évek óta tűzzománcozik, egyik alkotással pályázott, amelyhez a tanfolyam adott neki ihletett.

– Ennek köszönhetően 10 napot tölthettem Kínában, beleszerettem a kínai írásjegyekbe, már selyemre is festettem őket – mesélte Edit.