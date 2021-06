Kiteljesedését festi mandalákba Andrea – Fotók

Terápiaként kezdett el mandalákat festeni Kovács Andrea, majd lánya születése után kiteljesedett az élete. Míg korábban az ürességet fejezte ki, most a teljességet jeleníti meg alkotásaiban, amelyekből az Déryné Kulturális Központban nyílt kiállítás.

A bordányi származású, Üllésen élő Kovács Andreáról és művészetéről 2013-ban írtunk először. A beszélgetés akkor szomorúan kezdődött, mert Andrea családi tragédiák, két magzata elvesztése miatt kezdett el mandalákat festeni. Álmában kapott ihletet, másnap felkelt, és elkezdte megfesteni az első mandalát. Festményeivel érzéseket fejez ki, ami jól látható az üllési Déryné Kulturális Központban rendezett kiállításán.

Míg korábban a sötét, komor színek jellemezték alkotásait, most a világos színek dominálnak.

– Született egy gyönyörű kislányom, Viola hétéves, és azóta még jobban kiteljesedtem. Amikor kezdtem, az űrt töltöttem ki a mandalákkal, most pedig azért festek, mert itt van ő is, teljes, egész vagyok és ezzel a lelkülettel alkotok. Szomorúan, lélekterápiaként kezdtem. Akkor az üresség jellemzett, most beteljesedett az életem minden szinten. Ezt a teljességet, összhangot festem ki magamból – magyarázta lelkesen Andrea.

Azt mondta, az összes mandalája teljes mértékben összefügg saját, vagy annak a személynek a lelkiállapotával, akinek készül.

– Mindegyikben benne vagyok én is – tette hozzá. 2013 óta, az előző cikkünknek köszönhetően számos képe került külföldre, Japánból is vásároltak tőle mandalát. A tárlaton látható alkotások között régiek és újak is láthatók. Az egyik nagy méretű mandalát 2015 óta festette és még most, 2021-ben is hozzányúlt.

– Van, hogy könyörgöm azért, hogy elvigyék a képet, mert mindig látok valamit, amit tudnék tökéletesíteni. Amik itt vannak, úgy érzem, készek, ezekhez már nem nyúlnék – mutatott körbe.

Andrea életfilozófiájának lényege, és saját mandalájának üzenete, hogy bármilyen nehéz helyzetben, mélyen is vagyunk, kezdjünk el örülni, mert utána biztos, hogy valami jó fog velünk történni. Mint fogalmazott, a völgyeket általában hegy követi.