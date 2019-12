Korabeli bűnügyek nyomába eredt

Öt halott a vásárhelyi paplakban – bűnügyek Hódmezővásárhely elmúlt 150 évéből címmel jelent meg Herczeg Sándor újságíró, politológus könyve. A bemutatót telt ház előtt rendezték meg hétfőn este a könyvtárban.

– Az anyaggyűjtés, a kutatás mintegy másfél évet ölelt fel. Tizenöt bűnesetet dolgoztam fel, az első 1867-ben történt, a leg­utolsó pedig 2018-as. Átlapoztam a könyvtárban a korabeli újságokat. Jártam többek között a levéltárban, bepillantást nyertem az egyházi anyakönyvekbe – mesélte lapunknak a szerző, aki leszármazottakkal is beszélt.

– Meglepő, hogy a XIX. században és a XX. század 40-es éveinek végéig nagyon aprólékosan számoltak be az újságírók a bűncselekményekről. Akkor még a személyiségi jogokat sem védte semmi, úgyhogy a neveket is kiírták.

Herczeg Sándor elmondta, a gyilkosságok okai – a szerelemféltéstől a haszonszerzésig – többségében hasonlók, mint ma. A második világháború befejezése előtt történt címadó eset viszont nem illik ebbe a sorba.

– Nagy Béla református lelkész és családja halála az embereket évtizedekig, de talán máig foglalkoztatja. A lelkész az információk alapján annyira féltette a családját a szovjet csapatoktól, hogy megölte három lányát és feleségét, majd a végén felakasztotta magát.