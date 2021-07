Kortárs irodalmárok randevúja Óföldeákon – Fotók

Kortárs megyei írók, költők találkoztak pénteken az óföldeáki könyvtárban, ahol bemutatták a szerzeményeikből tavaly összeállított válogatáskötetet is. A szervező, a helybeli Vass József úgy véli, fontos, hogy a mai modern világban is fennmaradjon a szép magyar szó és a költészet szeretete.

– Megható érzés nyomtatásban látni az írásaimat – mondta a kortárs írók, költők pénteki, óföldeáki találkozóján a makói Botlik Anita. Korábban szociális területen dolgozott, most a családi vállalkozásukban, de a legtöbben úgy ismerik, mint önkormányzati képviselőt. A találkozónak az óföldeáki könyvtár adott otthont. Amint beléptünk és a rendezvény vendégei között megpillantottuk, azt gondoltuk, képviselőként hívták meg – aztán kiderült, hogy frissen megjelent Emlékezve élj! című megyei válogatáskötetben 8 verse szerepel. – Már általános iskolában is írtam verseket, a gimnáziumban aztán felkarolt a tanárnőm, Budainé Keczer Csilla és nagyon sok versenyen, pályázaton vehettem részt a költeményeimmel. Később sem hagytam abba a versírást, most pedig tagja vagyok a makói könyvtárban működő irodalmi körnek. Így figyelt fel néhány szerzeményemre a válogatáskötet szerkesztője, Vass József – tette hozzá. Azt is elárulta, nagyon jól érzi magát ebben a kedves társaságban.

Közösséggé szerveződtek

Vass József hét esztendeje szervezi a megyei kortárs írók, költők óföldeáki találkozóját, s vele együtt az antológiakötet kiadását évről évre – utóbbiból most az ötödik jelent meg. Hogy a címlapon miért Csongrád, és nem Csongrád-Csanád megye szerepel, arra az a magyarázat, hogy a könyv írásait még a névváltás előtt válogatták össze, de kiadni a járvány miatt csak most sikerült.

A Magyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett Vass József, aki amúgy a helyi emlékház megalapítója is, azt mondta, 130 oldalon szegedi, hódmezővásárhelyi, makói, óföldeáki és székkutasi, illetve személyes, baráti szálak miatt óbudai szerzők írásai olvashatók.

– A mai modern világban nagyon fontosnak tartom, hogy a költészet, a szép magyar szó, a kultúra és a hagyományok tisztelete fennmaradjon. Mi, akik a találkozókon részt veszünk és a kötetek írásait adjuk, ennek jegyében szerveződtünk közösséggé – tette hozzá.

Lélekemelő délelőtt

A találkozón, amint az szokás, most is elhangzottak prózai írások, versek és előadások. A résztvevők megbeszéltek, megvitattak egy-egy szerzeményt is. Simonné Sinkó Erika, Óföldeák polgármestere – aki a rendezvényt megnyitotta – örül, hogy a kis falu ilyen rangos kulturális esemény házigazdája lehet. – Nagyon szeretem ezt a lelkes, jó szándékú társaságot, ezeket az embereket – mondott véleményt. Az önkormányzat mindezt annyival segíti, hogy helyet ad a programnak, a meghívottakat pedig megvendégeli. – Szinte az óföldeákiak otthonába hozzák el a költeményeiket a találkozó résztvevői, ami által a falu lakói évről évre ajándékba kapnak egy lélekemelő délelőttöt – összegezte a számára legfontosabb szempontot.