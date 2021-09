Köszöntötték a tökmagokat és töklámpás felvonulást tartottak

Elkezdődött a XI. Dorozsmai Tökfesztivál. Az első nap szinte minden a gyermekekről szólt, akik tökgurításban és tökmagköpésben is versenyeztek. A településrész újszülöttjeit, vagyis a tökmagokat is köszöntötték a szervezők, este pedig töklámpás felvonulás volt.

A gyermekekről szólt a tizenegyedik Dorozsmai Tökfesztivál első napja Kiskundorozsmán. Pénteken kézműves foglalkozásokat, gyermekkoncerteket és játékos versenyeket tartottak, így volt például tökgurító és tökköpő megmérettetés is volt. A Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesületének és a Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány közös eseményén köszöntötték a tökmagokat is, vagyis a településrész újszülöttjeit.

Mihálffy Béla önkormányzati képviselő elmondta, tavaly a pandémia miatt nem tudták köszönteni a gyermekeket, ezért most üdvözölték a 2020-ban világra jött csecsemőket is. Így összesen 178 gyermeket köszöntöttek tegnap, a szülők ajándékcsomagot vettek át, amelyben minden babának névre szóló előke volt, mindegyikbe belehímezték a gyerek keresztnevét.

A képviselő a rendezvényen kiemelte, a szülők jó úton járnak, mert az emberi életben a legnagyobb érték a család, és azon belül a gyermek. Hozzátette, gyerek a jövő, a szülők pedig a jövő nevelésének nagy, de annál csodálatosabb feladatát vállalták fel. Hangsúlyozta, nemcsak nemzet- és gazdaságpolitikai szempontból fontos a gyermeknevelés, hanem azért, mert ezek a gyerekek lesznek a szülők életének folytatói. Rámutatott, egy ember a gyermekeiben és az unokáiban él tovább, ezért fontos, hogy egy szülő mindent a gyermeknevelésbe fektessen, időt és energiát nem sajnálva.

Pénteken több helyi csoport is bemutatkozott a színpadon, fellépett az All U Need Dance Studio – Dorozsmai Pom-pom csoport és a Skillful Dance Tánciskola is. A gyerekeknek jelmezversenyt is rendeztek, igen ötletes maskarákat húztak, ezt pedig díjazták is a szervezők. A fesztivál első napja töklámpás felvonulással zárult, amely sokakat megmozgatott, ahogyan a nap minden programeleme.

Mihálffy Béla megjegyezte, minden évben nagy érdeklődés övezi a fesztivált, két évvel ezelőtt több mint 3000 látogatójuk volt, és ez nem véletlen, hiszen hasonló fesztivált csak 200 kilométerrel odébb, vagy a határon túl találni.