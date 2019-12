Kubai narancs és banán a pult alól, kőmosott farmer helyett a magyar Trapper – aki a nyolcvanas éveket gyermekként, vagy felnőttként megélte, ezeket soha nem feledi. Tóth Eszter Zsófia és Poós Zoltán könyvet írtak erről az időszakról Csemege ajándékkosár – Fogyasztás és zene a Kádár-korszakban címmel, amit szerdán, a hódmezővásárhelyi Emlékpontban Tóth Eszter Zsófia történész, író mutatott be.

– A nyolcvanas években voltam gyerek – említette meg lapunknak a történész-író a bemutató előtt. – Történészként ennek a kornak jártam utána részben korabeli sajtóforrások segítségével, másrészt ismerőseimet is megkértem, hogy idézzék fel emlékeiket. Kubai narancsot ettünk, sorba álltunk a banánért. Vágytunk a Monchhichire, amiről Ulmann Mónika énekelt. Az eredeti Monchhichihez csak a Dollár-boltban lehetett hozzájutni. Többségünknek csak a fröccsöntött hazai jutott. A visszaemlékező ismerőseim egyike elmondta, nem kapta meg a figurát, mert az anyukája azt mondta, hogy ilyen ronda majmot nem hozhat be a lakásba. Sokan emlékszünk az 1987-es nagy hóesésre, amiről kaptam egy naplót is. Írok a könyvben a lassúzásról is. Akkoriban játszották a Házibuli című könyvet, ott láttuk először ezt a táncot. Nekünk ez óriási generációs élmény volt. Mára ez a tánc is kiveszett.

Tóth Zsófia Eszter elmondta, szó esik a könyvben a technikai fejlődésről is. Hiszen az ő korosztálya volt az első, akik már kvarcjátékkal is játszhattak.

A társszerző, Poós Zoltán a nyolcvanas évek zenéiről, zenekarairól írt. Többek között arról, hogy az Egymillió fontos hangjegy című tévéműsorban a Rolls Frakció egy október 23-án levetítésre került adásban a Fejezetek egy iskolás gyerek naplójából című számával óriási botrányt kavart.