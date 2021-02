Különdíjat érdemelt ki Tamara a meséivel

Különdíjas lett „A mi mesénk” írói pályázaton Tóth Tamara. A csongrádi lány nem csak meséivel varázsolja el az olvasókat: több pályázaton díjazták már verseit is, de horrornovellája is kapott már elismerést, most pedig egy fantasyregénye áll kiadás előtt.

– „A mi mesénk" pályázatán a klímaváltozás volt a fő téma, eköré kellett építeni a történe­teket. Igyekeztem nem szó szerint hozzáállni, így egymás után jöttek az ötletek, végül hat mesét küldtem be. A történetek gyerekeknek szólnak, de felnőttként is élvezhetők, mert nem szeretek „gügyögni" a kicsiknek. Különdíjat kaptam a történeteimért, és én választhattam ki, melyik mese kerüljön bele a pályázatra beküldött legjobb írásokból készült könyvbe – számolt be a meseíró pályázatról Tóth Tamara, akinek Szótár-Ország című me­­séje a Zöldi-Szabó Éva által szerkesztett, „A mi mesénk" című könyvben olvasható. Tamara eleinte csak a fióknak írt, nem szívesen mutatta be alkotásait másoknak. Az írói pályázatok azonban lehetőséget biztosítottak arra, hogy szakértők mondjanak véleményt az írásairól. – Gyerekkorom óta érdekel az írás, mindig is író szerettem volna lenni. Kilencéves koromban kezdtem el naplót vezetni, azóta írok történeteket is. Ál­­talában nagyon nehezen mutatom meg, hogy miket írok, sokáig csak magamnak készültek a verseim, novelláim. Ha elkészülök valamivel, azt először egy jó barátom olvashatja el – mesélte Tamara. Tamara a mesék mellett vers­­író- és novellapályázatokon is szerzett már elismerést. Több műfajban és stílusban is otthon érzi magát, legutóbb egy horrornovelláját díjazták, most pedig egy fantasyregénye áll kiadás előtt. – Évek óta dolgozom egy re­­gényen, egy fantasyvilágban játszódó romantikus történeten. Közben én magam is sokat változtam, így újra és újra átírtam. Még tökéletesítem, de közel állok a befejezéshez, jó lenne, ha még idén meg tudnám jelentetni egy kiadónál. Úgy érzem, van mondanivalóm, szeretném, ha megismernék a gondolataimat – összegzett a leendő írónő.