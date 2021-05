Megőrizte pünkösdi királyi címét Dömös András – Fotók

Ópusztaszeren lassan már nemcsak a pünkösdi király megválasztása válik hagyománnyá, hanem a címet elnyerő lovas személye is. Sokadik alkalommal került Dömös András nyakába a virágkoszorú. Komoly harc zajlott a lovaspályán, több százan szurkoltak a fiataloknak.

Két év után ismét pünkösdi királyt választottak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pünkösdhétfőn, amikor két hölgy és két férfi mérkőzött meg egymással a lovaspályán. Ilyen még sosem volt, hogy lányok is versenybe szálltak a címért, de ahogyan Kremper Attila, a Skanzen vezetője mondta, az egy éve tartó furcsa időszakban miért ne lehetne ez a lovas ügyességi játék is rendhagyó.

Emlékeztetett, régen a pünkösdi király kiváltsága volt, hogy a község minden lakodalmába, mulatságába és ünnepélyére hivatalos volt, valamint minden kocsmában ingyen ihatott a település számlájára, lovára és marhájára a társai vigyáztak, apró vétségért pedig nem kapott testi büntetést.

Kremper Attila elmondta, ilyen kiváltságokkal már nem „terhelik” a győztest, de serleget és vásárlási utalványt mindenképpen kap.

Pünkösdhétfőn Dömös András, Dömös Ajsa, Tóth Kitti és Kiri Endre mérte össze tudását és lovának bátorságát az ópusztaszeri parkban, ahol több százan drukkoltak a fiatal lovasoknak. Szükségük is volt rá, hiszen igen nehéz feladatokkal kellett megbirkózniuk. Ilyen volt például a szalagos kapu alatt való átfutás és a szőnyegre lépés is, hiszen köztudott, hogy a méretes állatok a szalagtól és a szőnyegtől is félnek. Ennek ellenére mindegyik versenyzőnek sikerült teljesítenie ezt a kihívást.

Emellett a lóról leszállva egy vízzel teli kürttel is futniuk kellett úgy, hogy még egy oszlopot is megkerüljenek, a kürtben pedig maradjon annyi víz, hogy két poharat meg tudjanak tölteni a jelzésig. De nem érhetett alá és fölé sem a vonalnak a víz a poharakban, hiszen mindkét esetben hibapontot kaptak volna. Szlalomozni is kellett hordók és szekerek között, valamint zsákokat kellett cipelni a lóval, és egy fokossal összeszedni egy vödröt, amit egy kosárba kellett beleilleszteni.

Elmesélni mindezt egyszerű, teljesíteni viszont egyáltalán nem volt az a 400 kilós állatokkal, amik nem mindig akartak engedelmeskedni társaiknak. De jól látszott, komoly partnerség van mind a négy ló és lovasa között, hiszen néhány jó szó után „kötélnek álltak” az állatok.

Végül negyedik 5 perc 38 másodperc köridővel Kiri Endre lett, harmadik helyen Tóth Kitti végzett 5 perc 30 másodperccel, így a testvérpár között dőlt el a verseny.

Dömös Ajsa 5 perc 22 másodperccel ezüstérmet szervezett, így a pünkösdi király Dömös András lett 4 perc 39 másodperccel. Nem az első alkalom volt, hogy András nyert, ugyanis a szervezők sem tudják már számon tartani, hogy mennyi alkalommal vált királlyá a fiatal, aki új pályacsúcsot állított most fel.

Dömös András a cím újbóli elnyerése után lapunknak elmondta, jó érzés volt újra versenybe szállni, a győzelmet pedig lovának, Kevének és a szerencsének köszönheti leginkább. Hozzátette, idén más volt a helyszín, ahol nehézséget jelentett az ívek tartása, valamint a szőnyeges feladat is. Elárulta, mindig élvezetből nevez be a versenyre, aminek nagyon szereti a hangulatát. Megjegyezte, a királyi címmel járó kiváltságok is jól jönnének, de így is örül a győzelmének. Kérdésünkre beszámolt arról is, hogy Keve 19 éves, arab félvér ló, 4 éve dolgoznak együtt, de már gyerekkora óta náluk van, ugyanis az egész családjuk lovas.