Mesterfogásokat tanultak a diákok

Mesterfogások a címe annak a pályázatnak, amiben három hódmezővásárhelyi iskola vesz részt. A cél többek között a pályaorientáció segítse. A projekt részeként hétfőn diákkonferenciát tartottak.

A projektben három hódmezővásárhelyi oktatási intézmény vesz részt, a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola, és a Németh László Gimnázium, Általános Iskola.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott projekt 2018 januárjában kezdődött. Az intézmények összesen 76 millió forintot fordíthatnak eszközbeszerzésre, programok szervezésére.

– Amikor még csak terveztük a pályázatot, azt is szerettük volna, hogy a három résztvevő iskola minél több közös rendezvényen vegyen részt a pályaorientációval kapcsolatban. Ez így is történt. Közös programunk volt a nyitókonferencia, a tanösvényprogram, amelyet Mesterségek útja néven rendeztünk meg. Volt egy tanárkonferenciánk és most, a diákkonferencia is közös – mondta Forrainé Kószó Györgyi, projektmenedzser, a Liszt Ferenc iskola intézményvezetője.

– Az elmúlt hónapokban 28 pedagógus bevonásával 16 műhelyt dolgoztunk ki. Ezeket a közösségeket minden intézmény a saját területéhez igazította. Például média-, interaktív-, drámapedagógia műhelyek is működtek. A pályaorientáció sokszínű tárházát kínáltuk a gyerekeknek. Közben nagyon sok szakmával ismerkedtek meg.

A diákok szakmai kirándulásokon is részt vettek. Voltak például akik eljutottak a Mercedes gyárba, mások pedig az etyeki Korda Filmstúdióba.

Hétfőn, a Németh László Gimnázium, Általános Iskolában megtartott diákkonferencián a gyerekek a saját szemszögükből mutatták be a projektet, hogy mivel gazdagodtak, milyen élményeket szereztek az eddigiekben. Az előadások mellett work shopot is szerveztek.

A pályázat ideje alatt egy évfolyam már elbúcsúzott az általános iskolától, továbbtanultak.

– A projekt úgy gondolom, segítette a nyolcadikosokat a döntésben. Sok tapasztalatot, impulzust szeretek a felnőttvilágról. Készül egy felmérés is, hogy hogyan látták, hogyan élték meg a gyerekek a pályázat kínálta lehetőségeket, hamarosan megismerhetjük ennek eredményét is.

A projekt 2020. június 29-én zárul, de a projektvezetőtől megtudtuk, azt követően is folytatódik a munka.