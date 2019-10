Mind a mai napig városunkban biciklizik Einstein

A jelképpé vált szobor nem mindig volt bronzból.

A Szegedi Akadémiai Bizottság udvarát díszíti közel 11 éve a bicikliző Einstein szobor. Az alkotás pontos neve Albert Einstein California 1933, és először a kilencvenes években alkotta meg Bánvölgyi László szobrász. Einstein akkor műgyantából készült még, a bicikli pedig a művész nagyapjáé volt, az igazi.

A műgyanta viszont nem volt időtálló. Minden ősszel raktárba kellett tenni, és minden tavasszal meg kellett újítani a patinát is. 2008-ban viszont bronzba öntötték, azóta pedig minden évszakot kibír a kertben, így az is megnézheti, aki a téli hónapokban látogat városunkba. Pontosan ma 11 éve, hogy az új szobrot leleplezték.

Az alkotás Bánvölgyi László számára személyes kötődésű, ugyanis egy időben beleszeretett a csillagászatba, és az egyik Einstein monográfiában talált rá egy képre, melyen a tudós biciklizik. Ez ihlette a szobor készítését.

Az épületnek nem egy az egyetlen nevezetessége, mivel egykoron a Hungária Kávéház működött benne, ami egyben szálló is volt. Lakott itt Mikszáth Kálmán és Gárdonyi Géza is, utóbbi még párbajozott is a helyszínen.