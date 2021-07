Minden idők leggrandiózusabb magyar musicaljét mutatják be ma este – Fotók a próbáról

Minden idők leggrandiózusabb magyar musicalét láthatják a Szegedi Szabadtéri Játékok nézői ma és holnap a Dóm téren. A látványos produkciót Szente Vajk álmodta színpadra. A rendező lapunknak elmondta, az előadás 25 százalékban foci, harminc százalékban történelem, zömében azonban az emberi kapcsolatokról szól.

Nyílt próbát tartott a Puskás, a musical stábja csütörtökön a Dóm téren, mely során négyszáz regisztrált néző a produkció három látványos jelenetét tekinthette meg. A jelenetek között Szabó László producer és Szente Vajk rendező avatta be a közönséget az előadás kulisszatitkaiba, melynek szövegét Galambos Attila, zenéjét Juhász Levente jegyzi.

Igaz történet

Szente Vajk lapunknak elmondta, nézetei szerint nagy tartozása van a művészvilágnak a tekintetben, hogy a magyar hősökről kevés színházi előadás és film született.

– Azért éppen Puskásra esett a választásom, mert nagyon közel áll hozzám. Szeretem a futballt és e történelmi kort is

– fejtette ki.

A darab Puskás Ferenc életének 1937 és 1960 közötti szakaszát mutatja be. Hangsúlyozta, a produkció korántsem puszta focimusical. Az előadásban ugyanis az Aranycsapat legjelentősebb mérkőzéseinek, összeállásának és szétverésének felidézésén keresztül a közönség képet kap az 1940-es és 1950-es évek Magyarországáról is. A színdarab valós eseményeken nyugszik, korhűségre törekszik, a szereplők – mindössze két kivétellel – létező emberek voltak.

– Fontos volt számunkra, hogy egy olyan történetet meséljünk el, amely valóságos, amelyet nem kitaláltunk, hanem úgy történt, ahogy a színpadon láthatjuk

– közölte a producer.

– Nagyon sok érzelem, történelem és politikai háttér van az előadásban. Feszegeti a tehetség és a hatalom viszonyrendszerének, valamint a hazaszeretet kérdéseit is – tette hozzá a rendező.

Emberi kapcsolatok

Szente Vajk kiemelte, hogy még a történelmi háttérnél is nagyobb szerep jut az emberi kapcsolatoknak.

– Az előadás 25 százalékban futball, melyben benne van a csapategységről gondolkodás, a győzelemvágy és a történelmi sportsikerek. Harminc százalékban történelem, legnagyobb többségében azonban emberi történetekről szól. Nagyon fontos szála a darabnak a Puskás-Bozsik barátság, valamint az egymás mellett kiálló szerelmespár, Puskás Ferenc és Hunyadvári Erzsébet kapcsolata, továbbá Czibor Zoltán is, aki megért valamit a darab ideje alatt az életből – magyarázta.

– Leginkább arra taníthatnak a Puskás, a musicalben ábrázolt emberi kapcsolatok, hogy hogyan kezdi újra az ember. Van a második felvonásban egy jelenet, mikor Puskás és Bozsik egy elhagyatott focipályán beszélgetnek, és Puskás azt mondja, arról álmodtak, hogy száz év múlva is emlékezni fognak rájuk, és ez talán még össze is jöhet. Bozsik erre azt válaszolja, hogy nem tudja, ki akarna erre emlékezni. Most itt vagyunk 2021-ben és musicalt nézünk róluk. Számomra azt tanítja a példájuk, hogy csak tegyük a dolgunkat, rakjuk le a lábnyomunkat, és az ott fog maradni. Még akkor is, ha akadályokba ütközünk, ha egy adott pillanatban kilátástalannak is látszik maradandót alkotni – fejtette ki.

Lenyűgöző látványelemek

A nyílt próba nézői megtekinthették az előadás leglátványosabb jelenetét is. Mikor a legendás, 1953-as angol-magyar mérkőzés 6:3-as eredménnyel zárul, az Aranycsapat 11 tagja szó szerint a magasba repül a gólok szárnyán, és több mint tíz méterrel a színpad felett lebegve ünneplik a történelmi sportsikert. Bár kétségkívül a produkció csúcspontja e pár perc, azonban a többi jelenet sem szűkölködik a lenyűgöző látványelemekben.

Több mint hatvan táncos, harminc gyerekszínész, 23 színész, artistaprodukciók és tűzijáték gondoskodik a közönség szórakoztatásáról. Mindemellett a háttérben hatalmas ledfalon archív felvételeken elevenednek meg az Aranycsapat legendás tagjai és mérkőzései.