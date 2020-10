Minden van az algyői látványraktárban – Galéria

Régi edények és különböző használati tárgyak, de még a nyolcvanas évekből származó Grundig tévé is van abban – a hétvégén átadott – algyői Látványraktárban, aminek a tájházban találtak helyet.

Az átadóval egy időben volt az Algyői Helyi Értékek Napja is. Kiállítást rendeztek, valamint meg lehetett nézni és kóstolni a helyi termelők, kézművesek termékeit. Volt például gyógytea, bor és süteménykóstoló.

A látványraktár átadóján Molnár Áron, a település polgármestere elmondta, hogy a tájházban eddig is volt tematikus kiállítás, de ez nem tudott befogadni minden olyan tárgyat, amik köthetők a településhez. Ezt pótolja most a Látványraktár, amit egyébként a helyiek is szinte kértek, mert sokszor kérdezgették, mi lett azoknak a tárgyaknak a sorsa, amiket odaajándékoztak a tájháznak.

Tehát a Látványraktárban azok a dolgok foglalnak helyet, amiket a település lakói ajánlottak fel. A polgármester szerint sok tárgyat restauráltak, de vannak olyanok, amik úgy láthatók, ahogyan megkapták. A kiállítást egyébként az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kubinyi Ágoston Programja támogatásával sikerült megvalósítaniuk az algyői tájház munkatársainak.