Múzeumőr a múzeumban

A magyar kultúra napján nyílt meg a vásárhelyi Tornyai János Múzeumban az első igazgató, Kiss Lajos munkásságát bemutató kiállítás, Múzeumőr címmel. A tárlat április 26-ig tekinthető meg.

Érdekli a helyieket

– Már a megnyitón is sokan voltak, legalább százan, és azóta is érdekli a vásárhelyieket a kiállítás – közölte tapasztalatait Simon Adrienn teremőr, aki szívesen mesél mindenkinek a kiállításról, felhívja a figyelmet az érdekesebb darabokra – mi is őt választottuk tárlatvezetőnek.

A legendás festő és gyűjtő, Tornyai János kor- és munkatársa volt Kiss Lajos, akinek sokirányú volt az érdeklődése és a tehetsége. A színészmesterséggel Rákosi Szidi híres tanodájában ismerkedett meg, de a néprajz és Tornyai elcsábította.

A kiállítás

– A látogatók az aprólékosságot, a mindenre kiterjedő rész­letességet dicsérik, és leginkább az első terem kelti fel az érdeklődésüket. Tetszik a szófordító – régi kifejezések maira átültetve –, az egykori gyerekjátékok, azok szabályai, a népi gyógyászat, az alkalmazott fü­­vek, a babonák, amelyekben ta­­lán még ma is sokan hisznek. Például hogy az ajtóra kifeszített denevér és az ajándékba adott disznóorr szerencsét hoz – sorolta Adrienn.

A Terendi Viktória néprajz­kutató-muzeológus által rendezett kiállítás anyagából ki­­derül: Kiss Lajos régészettel – látható saját kezű csontvázrajza –, népszokásokkal, építészettel, népzenével, népdallal, népművészettel is foglalkozott. A tárlat különlegessége, hogy egy fülhallgatót felvéve megismerkedhetünk a hangjával, amint éppen Tornyai Jánosról beszél. A második teremben egykori fényképek mesélnek a Kiss Lajos korabeli életről, em­­berekről, vásárokról, Vásárhelyről, míg a legbelsőben a dolgozószobáját rekonstruálták a látogatóknak.

Dalfeldolgozás

– A dolgozószobáját is megnéztük, tetszett, nekünk is vannak otthon a látottakhoz hasonló régi könyveink, és jól ismerjük Kiss Lajos munkásságát – mondta egy neve elhallgatását kérő középkorú nő.

– Együttesünkkel, a 2015-ben alakult Rákóczi Kocsmája Zenei Műhellyel tavaly kezdtük el feldolgozni Kiss Lajos népdalgyűjtéseit – árulta el a több hangszeren is játszó lánya, Anna. Hozzátette: interneten ta­­láltak erről anyagot, kottákat. Eddig 13 dalt dolgoztak fel, és céljuk, hogy koncertnyi nótájuk legyen, és azzal a közönség elé állhassanak.