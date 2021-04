A zenei kihívás inspirálja Noémit

Egyszerre érteni és érezni szeretné a zeneszerzők szándékait a mindszenti Nagy Noémi, az országos gitárverseny második legjobbja. A fiatal lány egy életre hangszere elkötelezettje.

Ezt ne hagyja ki! Ismét a kínai vakcinát támadja az oltásellenes baloldal

– Többnyire erőmön felüli darabokat választok, mert a kihívás inspirál, így sokkal nagyobb a sikerélményem

– mondta lapunknak Nagy Noémi, a vá­sárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium tizenegyedik osztályos tanulója, aki az országos gitárverseny döntőjében a második legeredményesebb lett.

A zenei próbatételek folytonos kereséséről úgy fogalmazott: tisztában van vele, egyelőre sem kora, sem technikai felkészültsége nem indokolja választásait, mégis ez hajtja és motiválja. A kortárs orosz zeneszerző-előadó, Nikita Koshkin Usher Waltz című különleges művét említette példaként, nem véletlenül, korábban személyesen találkozhatott a művésszel.

Fejben megérni a zenére

– Én is érzem, hogy előadáskor vannak még hiányosságaim, de közben azt is tudom, hogy a darab már a kezemben van, később sokkal könnyebben boldogulok vele. De nem csak technikailag nehéz, fejben is meg kell érni a zenére, hogy ne csak érezzük, hanem értsük is a szerző szándékait. Csak így adható át hitelesen mondandója a zene eszközeivel. Az önismeret a színpadi jelenléthez éppen ezért elengedhetetlen – fogalmazta meg Noémi. Hozzátette, többnyire akkor áll jól egy darab az előadójának, ha a hangulata, az üzenete körülírja őt magát is.

A fiatal, matematika–fizika szakos mindszenti lány tíz év kemény munkával érte el eddigi sikereit. Hétévesen kezdett zenélni nővére hatására, de motiválta őt a szintén gitáros testvér elszántsága és szorgalma, miközben lenyűgözte a hangszer bonyolultsága és kifinomultsága. Ahogy fogalmazott, egyszer csak szerelmes lett a hangszerbe.

Felfokozott légkörben

Noémi elköteleződése úgy tű­­nik, életre szóló.

– Minden erőmmel zeneművészetire és a jövő évi felvételire készülök. Tudom, ha netán nem sikerül, képtelen lennék arra, hogy hobbizenészként folytas­sam. Fájdalmas pont lenne el­­engedni a hivatásos pályát, vagy mindent, vagy semmit. Bizakodó vagyok, különösen azért, hogy nyomás alatt sokkal jobban teljesítek. A versenyek után gitárművészektől azt a visszajelzést kaptam, hogy színpadon sokkal több mindent át tudok adni a nézőknek. Képes vagyok ugyan nélkülük is zenélni, ám a közönség előtti játék felfokozott légköre rendkívül inspiráló. Mindig mosolyogva és boldogan lépek eléjük, mert felemel a koncertterem hangulata – magyarázta.

Furcsa és érdekes irány

A szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában je­­lenleg Bajomi Nagy Péter Noémi zenetanára, miközben Szegeden magánórákat vesz Pavlovits Dávidtól.

– Azt még korai lenne kijelenteni, hogy mostanra megtaláltam a saját stílusom, ez főként az egyetemi diploma környékén alakul ki. Engem most a kortárs zene furcsa és érdekes stílusú, groteszk műfaja vonz. Nem harmonikus, simogatóan lágy, mint a barokk vagy romantikus zenék, mégis megtalálom a szépségét. Az a különleges és érdekes élmény, amit átad ez a stílus, valamiért megfog bármilyen művészeti ágban – fogalmazott Nagy Noémi.