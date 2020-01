Négy éve folyamatosan sikeres a Makói Teátrum társulata

A Makói Teátrum tizenöt fővel működik, a csapatban az általános iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviselteti magát. Az idei évet különös módon egy karácsonyi darabbal indították – januárban.

Az idei év nem mindennapi mó­­don kezdődött a Makói Teátrum társulata számára, ugyanis a napokban mutatták be a Grincs című gyermekdarabot. A törté­net egy rosszcsont manóról szól, aki gyűlöli a karácsonyt, végül azonban az előadást néző gyerekek közreműködésével rájön, az ünnep lényege nem a drága ajándékokban rejlik, hanem a család együttlétében, a szeretetben – így megszereti.

A darabot éppen ezért karácsonykor érdemes előadni, nem hetekkel utána. Úgy tudjuk, a halasztásra ezúttal az egyik szereplő váratlan, súlyos betegsége miatt kényszerült a csapat. Az előadás azonban így is fergeteges sikert aratott, a gyerekek nagyon élvezték, a főszerepet magára vállaló társulatvezető, Varga Norbert pedig brillírozva improvizált nekik.

Két új darab

A Makói Teátrum csapata négy éve, Varga Norbert, a Szegedi Egyetemi Színház makói születésű művészeti vezetőjének irányítása mellett, a városvezetés felkérésére alakult meg. Tizenöten vannak, az általános iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviselteti ma­­gát a társulatban. Előző év­­adaik sikeresek voltak, többször fel­­léptek Makón és másutt is – mindenütt szívesen fogadta őket a közönség.

Repertoárjuk színes: a Rejtő-komédiától a kortárs drámáig sok minden szerepel a tarsolyukban. Most két új darabon dolgoznak. Az egyik a Családunk szégyene, ami egy régi, 40-es évekbeli film eddig még soha be nem mutatott színpadi változata Szabó Tibor jóvoltából, a másik Balogh Bálint szé­­kelyudvarhelyi színjátszó mű­­ve, A kis herceg visszatér. A szövegkönyvek készen vannak, a szereposztás formálódik. A kettő közül az egyiket már má­­jusban be fogják mutatni – hogy melyiket, azt egyelőre nem tudni.

– Most egy másfajta alkotói periódusban vagyunk, mint eddig – árulta el Varga Norbert.

– Szükségünk van egy kis pi­­henésre, befelé fordulásra, arra, hogy magunkra koncentráljunk – tette hozzá.

Gyertek, fiúk!

Közben azért a régi darabokat is közönség elé viszik, és a tervek szerint nemcsak Makón, hanem a megyeszékhelyen is. Varga Norbert továbbra is biztatja a színjátszás iránt kedvet érző makóiakat, hogy jelentkezzenek a Hagymaházban, és csatlakozzanak, különösen az urak, mert belőlük továbbra is kevés van.

– Ez beszűkíti a lehetőségeinket – hangsúlyozta.