Nyílt nap volt a Szegedi Nemzeti Színházban

Középiskolások és egyetemisták előtt tárultak fel a színház titkai. A teátrum nyílt napján egymást érték a programok: szélesre tárta kapuit a jelmeztár, beszédtechnika óra, kulisszák mögötti körséta és közönségtalálkozó volt a repertoáron.

– A határozottság nagyon fontos. Ha sikerül feltornázni az önbizalmukat, akkor ezzel komoly sikereket érhetnek el – mondja Szilágyi Annamária a teátrum folyosóján. Beszédtechnika órára tartunk. A népszerű színész egy csapatnyi középiskolásnak tart foglalkozást. A tinik megilletődve foglalnak helyet a fal melletti székeken, majd rögtön belecsapunk a közepébe. Szilágyi Annamária azokat a gyakorlatokat mutatja, amelyekkel előadás előtt, a színészek is bemelegítenek.

Színházi élmény, iskolai környezetben

– Ez egy iskolai felelésnél is jól jöhet, mert lehet, hogy az anyagot nem tudja tökéletesen a diák, de ha határozottan mondja el azt a pár mondatot, akkor a tanár is elhiszi, hogy felkészült – folytatja Szilágyi Annamária. A színházteremben Puccini: A köpeny című egyfelvonásos operáját próbálják. A nézőtéren ül a darab rendezője, Göttinger Pál, aki olykor rövid instrukciókkal szakítja meg az előadást.

Fiatalokból lesznek a jövő színházbarátai

– Ez egy közösségi élmény, egy különleges 136 éves épületben – mondja a nyílt napról a teátrum főigazgatója. Barnák László szerint a színház pótolhatatlan, ilyen élményt más művészeti ág vagy médium nem tud nyújtani. Arra emlékeztet, hogy a Szegedi Nemzeti Színház a dél-alföldi régió legnagyobb kulturális intézménye, három tagozattal működik. A nyílt napon a színház belső terei is feltárulnak, a diákok felpróbálhatják az előadások jelmezeit és közönségtalálkozón beszélhetik át élményeiket a művészekkel.

– Igen nagy a felelősségük – folytatja Barnák –, mert nemcsak magas színvonalú előadásokat kell a színpadra állítaniuk, hanem olyan friss, humorral átszőtt darabokat is, amik meghozhatják a fiatalok kedvét a rendszeres színházlátogatáshoz.

Fólia védi a színpadot

A szeptemberi viharkár felszámolása is megkezdődött. Az orkán által felgyűrt tetőt távolítják el a szakemberek.

– Remélem, minél hamarabb elkészül a helyreállítás, mert ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak – mondja a főigazgató. Most egy fóliával takarták be ideiglenesen a tetőgerendákat, ezért nem áznak be, és a színházi előadásokat is meg tudják tartani.

Nézőként várják vissza a diákokat a Szegedi Nemzeti Színházba. Fotó: Kuklis István