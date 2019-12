Nyilvános klipvetítés – bemutatkozott a szegedi Chimpull

A baráti társaságot alkotó négy fiatal zenész érettségi előtt áll, de szabad­idejük java részét a próbateremben töltik.

Mindössze másfél éve alakult meg a szegedi fiatalokból álló Chimpull nevű zenekar. A baráti társaságot alkotó négy fiatal zenész jelenleg érettségi előtt áll, de szabad­idejük java részét a próbateremben töltik. Ennek a munkának pedig már látható eredményei vannak, a fellépéseiken saját számokat is játszanak, és idén októberben elkészült az első videóklipjük is.

Pénteken este a budapesti The Houdini nevű együttes elő­­zenekaraként léptek fel a Grand Caféban, ahol az első videó­klipjük nyilvános vetítése is a program része volt. Kovács Szilárd, Ábrahám Levente, Kozma Miklós és Kocsis Barnabás alkotják a Chimpull zenekart. Műfajuk az indie-rock, de a tagok elmondása szerint a nemzetközi rockegyütteseken kívül a magyar underground zene is meghatározó volt számukra, ám mindenképpen szeretnék megtalálni a saját stílusukat. Eredetiségükről árulkodik, hogy a szerzeményük szöve­géhez, amelyhez a videóklip készült, egy ismerősük gyerekkori versét használták fel, a címe pedig Csákány.

A szegedi klubokon kívül játszottak a Szegedi Ifjúsági Na­­pokon is, ahol szintén előzenekarként kaptak meghívást a rendezvényre, s közben már elkezdték felvenni első kislemezüket is.