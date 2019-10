Ő az egyetlen makói muzsikus, akinek szobra van

Gratulált neki a belga király és meg is hívta muzsikálni Belgiumba, egyébként a legtöbb időt a makói Koronában töltötte, ahol legendás muzsikussá vált – ma már szobra is áll az épület előtt. 110 esztendeje született a makói cigányprímás, Fátyol Mihály, akinek a temetésével egy zenészkorszak is sírba szállt, és akinek az emlékére nemrégiben nagy sikerű megemlékezést szervezett egykori zenésztársa, Bozsogi Attila.

– Egyszer, amikor a helyi Áfésznél dolgoztam, és Szegedre kellett utaznunk egy zenei verseny miatt, Fátyol Misi megkért, hadd jöjjön velünk ő is – emlékezett a néhai makói prímás egykori zenésztársa, Bozsogi Attila. A versenyen Fátyol nem indult, egyszerűen csak kíváncsi volt a zenekarokra. Az eredményhirdetés előtt aztán megmutatta jegyzeteit, amelyben megtippelte, ki végez az első 10 helyen. – Megdöbbentünk: mind a 10 helyet eltalálta! – mesélte Bozsogi, akinek persze a verseny azért is emlékezetes, mert az ő zenekara lett az első. Ő volt az, aki a napokban a Korona előtt nótaszóval kísért megemlékezést szervezett az egykori muzsikustárs 110. születésnapjára. Fátyol Misi ugyanis – mint Bozsogi Attila elmonta – 1909. szeptember 19-én született Makón. Fátyol Mihálynak nemcsak emléktáblája van a Korona falán, hanem szobra is áll előtte. Erről írunk a keddi Délmagyarországban!