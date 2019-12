Őszinteség, szenvedély és humorérzék

A hazai operett koronázatlan királynőjének nevezik, aki lassan fél évszázada hányja a cigánykereket. Azt talán kevesebben tudják róla, hogy a generációm egyik nagy kedvencének, A kis hableánynak is ő adta a magyar hangját.

Oszvald Marika fiatalon egy év­­adot Szegeden játszott, negy­­venhárom évvel ezelőtt szintén a Mágnás Miskában táncolt és énekelt a közönségnek – akkor még a címszereplő partnereként, Marcsa megformálójaként, most pedig a nagymama szerepében tért vissza a szegedi deszkákra. A főpróba közben az öltözőjében beszélgetünk, mialatt elkészítik a ha­­ját és a parókáját a második felvonásra, a fodrász is büszkén mondja, már negyven éve ismeri Marikát. Kiderül, látogatásai során gyakran kap visszajelzéseket az emberektől, akik emlékeznek szegedi szerepléseire.

– A felnőtt pályafutásomat itt kezdtem, de gyerekként már Debrecenben is szerepeltem. A szüleim ott voltak szerződésben, és ha kellett egy gyerekstatiszta, akkor az én voltam. A közgazdasági technikum el­­végzése után nem vettek fel a színművészetire, ekkor apu leküldött Szegedre Lendvai Feri bácsihoz, az akkori színházigazgatóhoz, mert tudták, hogy mindenképpen színésznő akarok lenni. A Luxemburg grófja című előadásban kaptam szerepet, mindössze egy mondatom volt: Megettem a modellt – mert egy festőtanonc voltam, akinek talán egy répát kellett volna lefestenie, de éhes volt. Lementem a varrodába, és kértem egy szép ruhát az előadásra, már akkor ki akartam tűnni a kórusból, nem a külsőségek miatt, hanem mert nagyon élveztem a szereplést, hogy színpadon lehetek. Az évad végén jött a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, ebben volt egy szerep, amit Lehoczky Zsuzsi játszott előttem, ezt megkaptam, az már jelentékeny szerep volt, de egy vakrepülés, azt sem tudtam, mit csinálok, abszolút rutintalan voltam. Fogalmam sincs, hogy jó voltam vagy rossz, gyanítom, hogy jó, mert nem bántottak érte. Ezután indult a színművészetin operett-musical szak, amire fel is vettek. Amint befejeztem a hároméves képzést, visszahívtak Szegedre a Mágnás Miskába, ahol Király Levente volt a partnerem. Az csodálatos volt, a mai napig van, hogy megállítanak itt, Szegeden olyanok, akik látták azt az előadást. Ezt követően szerepeltem még A mosoly or­­szága című darabban, utána pedig már a szabadtérin 1978-ban a János vitézben játszottam Iluskát.

Oszvald Marikának mindig az aktuális szerep az, amit sze­­ret, nem tervez, arra figyel, amit az élet hoz. Az idei évad például számos bemutatót.

– A rendező, Peller Károly hívott meg most Szegedre játszani. Nem volt könnyű összeegyeztetni, mert két hónap alatt három bemutatóm is volt, így elég keveset tudtunk próbálni. Pellerrel már összeszokott pá­­ros vagyunk, az ő Marcsája is voltam, Bajor Imre után ő vette át Miska szerepét. 63 évesen is még Marcsát játszottam, de kinőttem már ebből a szerepből. Mindig azt szoktam mondani, ha az ember frissen tartja a lelkét, akkor nem öregszik, de szervezetileg nincs mentség. Hogy mivel lehet frissen tartani a lelket? Őszinteséggel, szenvedéllyel és fantáziával. Na meg persze humorérzékkel!