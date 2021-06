Pénteken Trianon-emlékművet avatnak Balástyán

Pénteken felavatják Balástyán a Trianon-emlékművet. Az ünnepség a koronavírus-járvány miatt tolódott, mert a pandémia okán, a közelmúltig, nem lehetett semmilyen rendezvényt sem tartani.

– A trianoni békediktátum 100. évfordulójához kapcsolódva szerettünk volna ennek a sokak számára személyesen is szomorú, az egész nemzetet érzékenyen érintő, tulajdonképpen a magyar történelem egyik legtragikusabb döntésének emléket, mementót állítani. Ez a jogos igény már 2019-ben felmerült több testületi ülésen – mondta Ujvári László, Balástya polgármestere. Erre az is inspirálta őket, hogy több határon túli, erdélyi és vajdasági településsel alakítottak ki szoros baráti, illetve testvértelepülési kapcsolatot, az évszázados ha­tározatok az ottaniakat is érintették és sújtották.

Az átadásnak már több időpontja volt: először tavaly szeptemberben, a falunaphoz kapcsolódva akarták megrendezni az ünnepséget, majd halasztották december 12-re, közben azonban a koronavírus-járvány miatt a kormány rendeltére nem lehetett semmilyen rendezvényt tartani, illetve Katona Szonja szobrászművész alkotásán is december végére került minden a helyére a templomkerti helyszínen, az I. és II. világháborús mementó közelében. Erről be is számoltunk lapunkban. Egyre tolódott az időpont, most végre elérkezett a pillanat – közölte a polgármester.

Az ünnepség június 4-én, pénteken, 11 órakor a Páduai Szent Antal katolikus templomban kezdődik, majd következik az avatás, amelyen részt vesz Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője és Becsey Zsolt volt EP-képviselő, egyetemi ta­­nár. Az eseményen fellép a szegedi Őserő Dalárda és Mészáros János Elek, a Csillag születik ve­télkedő korábbi győztese.

– Nagyon várom már az avatót, de ezt a község lakossága nevében is mondhatom, hiszen hosszú hónapokig halasztódott. Öröm, hogy végre településünkön is méltón tiszteleghetünk azok emléke előtt, akiket a tria­noni békediktátum döntései érintettek, szétszakítva olykor családokat is. Trianon üzenetei nemzetről és hazáról most, a 101. évfordulón is aktuálisak

– jelentette ki Ujvári László.