Pörköltzónát létesítettek – fotó

Visszatérő szórakozás a táblák átírása Szegeden.

Láttunk már Vágod utcát a Vág utcában, és egyszer régen a Horgosi utcát Hörgősi utcává változtatták gondos kezek alkoholos filctoll segítségével. Ha zónáról beszélünk egy olyan területen, ami biztonságos, nem háborús övezet és nem is Csernobil, általában a parkolás jut az ember eszébe. Pedig akár gondolhatna a pörköltre is, ahogy az ismeretlen, akinek a kezében vastagon fogott a festék, és pörköltzónává alakította a fizetős parkolási zónát jelző táblát a Csongrádi sugárút legelején.

Ezt a szóösszetételt nem ismertük, a zónapörkölt viszont mélyebb nyomot hagyott a szókincsünkben, ahogy a magyar irodalomban is. Vendéglátó ipari üzemben, vendéglőben minden időben kapható, de főként villásreggelire vagy délelőtti sörözéshez felszolgált, néhány darab húsból álló, kis adag pörkölt – írja Czuczor Gergely Magyar szótára. A kiadvány Krúdy Gyulát is idézi: „A zónapörkölt után is ugyanannyi talpas, szögletes pohárnyi ital fogyott, mint a legfinomabb csemege után.” A zónapörkölt című írásából azt is megtudhatjuk, milyen is ennek az ételnek a tipikus fogyasztója. „Ezek azok az emberek, akik sehonnan se késnek el, minden dolgukat pompásan elvégzik, nem sokat törődnek a világgal, legfeljebb azon bosszankodnak, ha a vasúti menetrend változik.” – olvastuk, és ugyaninnen tudjuk, hogy „A pecsenyének természete, hogy jó legyen, hacsak nem az ördög öreganyja sütötte, de a gulyás ünnepély, ha nagyon jó.” A tábla kidekorálója nem tudni, mennyire hasonlít a zónapörkölt Krúdy leírta fogyasztóira, de az biztos, hogy elmosolyodik, aki arra parkol. Ha már az egyik szeme sír a fizető övezet miatt, legalább a másik nevessen.