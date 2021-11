Programsorozatot szerveztek Dante halálának 700. évfordulója alkalmából

Nemzetközi programsorozattal tiszteleg Dante Alighieri halálnak 700. évfordulója előtt a szegedi egyetem, a Magyar Dante Bizottság és a Tiszatáj folyóirat. Tudományos konferenciával, képzőművészeti kiállításokkal, oratóriummal és virtuális kiállítással ünneplik az évfordulót.

November elején nagyszabású nemzetközi Dante-konferencia zajlott a Római Magyar Akadémián Dante halálának 700. évfordulója alkalmából, amely jövő héten kedden Szegeden folytatódik. A rendezvény egyik főszervezője, Pál József irodalomtörténész elmondta, a szegedi ülésen Dante kereszténységhez és tudományhoz fűződő viszonya kerül fókuszba a Szegedi Akadémiai Bizottság dísztermében. A konferencia Budapesten zajlik majd tovább, ahol Dante és a filozófia kapcsolatát vizsgálják.

A nemzetközi programsorozat művészeti oldalát Nátyi Róbert művészettörténész ismertette.

– Pályázatot hirdettünk, és létrejött egy gazdag kiállítási anyag, amely Dante univerzumát mutatja be 50 magyar kortárs képzőművész festményein, grafikáin, szobrain keresztül. A tárlat október elején Szlovákiában nyílt meg, december 8-án Szentendrére utazik, majd január elején a REÖK-ben, utána Budapesten, tavasszal pedig Rómában mutatjuk be. A kiállításhoz egy nagy méretű, magyar, angol és olasz nyelvű, reprezentatív albumot is készítettünk – számolt be a szegedi egyetem művészeti karának dékánja. Emellett kisebb tárlatokkal is készülnek az évfordulóra, Szabó Tibor Dante-relikviáiból, Gy. Szabó Béla Dante-illusztrációiból és Sárkány Győző Dante pokoljárását illusztráló fotósorozatából is nyílik majd tárlat.

A sorozatban a zeneművészet is fontos szerepet kap. Tóth Péter zeneszerző, egyetemi tanár tavaly komponált, több mint 100 szereplős Isteni pokol című oratóriumát is bemutatják majd Szegeden, később pedig Rómában a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában.

Továbbá virtuális kiállítás megalkotásával csatlakozott a Dante 700 programsorozathoz a szegedi egyetem, amely évtizedek óta a hazai Dante-kutatás egyik fő központja – jelentette be Pálfy Anna, a szegedi egyetemi könyvtár könyvtárosa. A Dante mindenekelőtt című, különlegesen gazdag és átfogó tárlat látogatói többek között Dante életével, munkásságával, a szegedi iskolával, valamint a zene-, a film- és a képzőművészetre gyakorolt hatásaival ismerkedhetnek. A kiállítás az SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka felületén elérhető.