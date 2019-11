Sikeres volt a makói könyvtár akciója, összesen 80 ezer forintot spóroltak az olvasók

Több mint kétszáz kötetet vittek vissza a makói József Attila Könyvtárba a feledékeny olvasók a megbocsátás hónapja alatt, amikor ezt késedelmi díj megfizetése nélkül tehették meg. Volt, aki ezzel 12 ezer forintot spórolt meg.

Ahogyan az már évek óta szokás, a makói könyvtár október elején ismét meghirdette a megbocsátás hónapját. Ilyenkor a fe­­ledékeny olvasók késedelmi díj megfizetése nélkül vihetik vissza a kikölcsönzött köteteket – akár évekkel korábbról is. A lehetőségről az érintetteket külön is értesítették. Az akció eredményéről Benkéné Sándor Barbara könyvtáros lapunknak elmondta, összesen több mint kétszáz kötet került vissza hozzájuk 55 olvasótól. Főként mesekönyvek, kötelező olvasmányok és szakkönyvek tértek vissza a polcokra. Ez persze a több száz darabos kintlévőségnek csak a töredéke.

Jellemző, hogy sokan eleve erre az időszakra időzítették a könyvek visszahozását, így ugyanis komoly összeget tudtak megspórolni. A legnagyobb elengedett késedelmi díj összege – persze nem egyetlen kötet után – meghaladta a 12 ezer forintot, összesen több mint 80 ezer forintot engedtek el. Több esetben előfordult az is, hogy valaki elvesztette a kivett könyvet, és most úgy pó­tolta, hogy megvette könyvesboltban, antikváriumban. A könyvtár egyébként most a 2012-től kikölcsönzött és vissza nem került köteteit szerette volna visszakapni – az ennél is régebben kivett darabokról már lemondtak. Akik most sem hozták vissza a példányokat, azokat személyesen is felkeresik hamarosan.

Októberben egyébként nemcsak a késedelmi díjat engedték el a makói könyvtárban, de beiratkozni is ingyen lehetett. Hatvan új olvasójuk lett így és 150-en hosszabbították meg tagságukat – összesen jó 3000 regisztrált olvasója van az intézménynek.