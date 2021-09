Szabadkai zsinagóga, az újjászületett múlt

Egyre több figyelmet kap az elmúlt időszakban a szabadkai zsinagóga, látogatókban sem szűkölködik, hiszen havonta akár több ezren is kíváncsiak a magyar szecesszió egyik legimpozánsabb épületére. Mi magunk is elutaztunk Szabadkára, hogy megcsodáljuk az újjáéledt múltat, a zsinagógát, ami majdnem Szegeden épült meg.

Annak, aki az utóbbi években nem járt Szabadkán, egy romos, omladozó épület juthat eszébe, ha felidézi a Jakab és Komor téri zsinagógát. Azonban, több mint fél évszázados romlás után az elmúlt években teljes külső- és belső felújításon esett át, így ismét igazi ékszerdobozává vált a belvárosnak. Szakrális építmény, turisztikai látványosság és kulturális tér is egyben, ahová nemcsak a turisták, de a helyiek is betérnek, ha egy kis szellemi feltöltődésre vágynak.

Mesés külső, mély benyomások

Az említett tér könnyen megtalálható, csupán egy rövid sétára van a városházától. Maga az épület külseje, valamint a szecesszió cifra jegyében kovácsolt kerítése is figyelemfelkeltő, de az igazi csoda benn fogadja a látogatót. Nem túlzás azt mondani, hogy egy másik univerzum nyílik meg a hatalmas belső térben, ami egyben akár szűkösnek is bizonyulhat, hiszen több mint 900 férőhelyet számlál.

– A látogatók nemcsak egy rövid vizitre jönnek, hanem huzamosabb ideig is benn maradnak az épületben: olvasgatnak, beszélgetnek, átszellemülnek. Valamilyen magasabb rendűvel találkozik itt mindenki felekezettől függetlenül – mesélt az impressziókról Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora, aki nekünk is részletes beszámolót tartott a zsinagóga jelenéről.

A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány 2018-tól ez a szervezet vette át az intézmény működtetését. Az igazgatóbizottság elnöke dr. Pásztor Bálint, a város képviselő-testületének elnöke. Az alapítvány igazgatóságába pedig a zsidó hitközségből, a városi önkormányzattól és a Magyar Nemzeti Tanácstól is delegálnak tagokat. A zsidók a szakralitást képviselik, a város az épület tulajdonosa, a nemzeti tanács pedig a Magyar Kormány beruházásait koordinálja. A város történelmét és multietnikus arculatát jól mintázza ez a konszenzuson alapuló igazgatóbizottság.

Majdnem Szegeden épült meg

A jelen előtt – egy érdekesség erejéig – érdemes 120 évvel visszakanyarodnunk a múltba. Patyi Szilárd történész összefoglalójában olvashatjuk, hogy 1899-ben a Szegedi Zsidó Hitközség tervpályázatot írt ki egy új zsinagóga építtetésére. Erre a pályázatra Komor Marcell és Jakab Dezső budapesti építészpáros be is nyújtotta modern, szecessziós stílusú zsinagógatervét, de az nem nyerte el a konzervatív ízlésű bírálóbizottság tetszését, így Baumhorn Lipót terve után második helyen végzett ötletük. A szabadkai hitközség viszont igényt tartott rá, 1900-ban már meg is kezdődött a zsinagóga építése a városban. Végül 1903-ban adták át rendeltetésének.

– Milyen szerencse, hogy a szegediek konzervatívak voltak, a szabadkaiak pedig nyitottak az ötletre – jegyezte meg mosolyogva Illés Hajnalka.

Mindenesetre érdemes eljátszani a gondolattal, hogy festett volna ez a zsinagóga a Jósika utcában…

Szabadkai zsidóság Az idegenforgalmi rendezvények mellett a Szabadkai Zsidó Hitközség szakrális eseményeket is tud itt szervezni, mivel azonban kis hitközségről van szó, évente csak egyszer tartanak a zsinagógában istentiszteletet. Legutóbb a Rós-ha-sánat, vagyis „az év feje” zsidó zsinagógai újévet ünnepelték. Egyébként a város kis zsinagógájában gyakorolják vallásukat. Singer Bernát, egykori rabbi emlékirataiból megtudhattuk, hogy egy 1903-ban tartott vallási eseményre nagyjából 3200 izraelita látogatott el zsinagógába. Ma a szabadkai aktív zsidó hívők száma 60-70 közé tehető.

Több évtizedes romlás

A második világháború után a tragédiák sorait átélő zsidóságot újabb csapás érte, hiszen az új hatalom államosította mindenüket, szakrális épületük iránt viszont nem mutatott érdeklődést. A megmaradt néhány száz fős szabadkai zsidóság kevés volt ahhoz, hogy karbantartsa a zsinagógát, így az romlani kezdett, berendezését – többek között orgonájának darabjait – szétlopkodták.

A múlt század utolsó évtizedeiben a zsinagóga a városhoz került, kiemelt jelentőségű műemlékké nyilvánították, de az újjászületéséig egészen 2014-ig kellett várni. Ekkor a Magyar Állam jelentős anyagi és szakmai támogatása lehetővé tette a zsinagóga teljes felújítását, mely 2018-ra befejeződött. Jakab Dezső és Komor Marcell szecessziós örökkévalóságot és újjáéledt múltat szerettek volna létrehozni a zsinagóga építésével, ami a felújított épület esetében még inkább megvalósult.

A Távol-Keletről is kíváncsiak rá

2019 óta a zsinagóga nyitva áll a látogatók előtt, idegenforgalmi látványosságként működik keddtől vasárnapig. Helyszíne az Őszi Zsidó Kulturális Fesztiválnak, a Múzeumok és a Szecesszió Éjszakája rendezvénynek, és komolyzenei koncertek helyszíne is. Mága Zoltán Miklósa Erika, Balázs-Piri Soma és a Szegedi Szimfonikusok is felléptek már itt. Az alapítvány minden év december 15-éig várja a fellépők jelentkezését, akiknek időpontot biztosít a következő esztendőben.

Illés Hajnalka szerint nem az a cél, hogy minél több rendezvény legyen, hanem hogy egy olyan nívót tartsanak, amiért a környékről – Zágrábtól Budapesten át Temesvárig – érdemes legyen ide látogatni. De érdeklődők nem csak a szomszédos országokból jönnek, érkeztek már a Kínából, Nepálból, az oroszországi Szentpétervárról és Amerikából is.

Az utolsó elem is a helyén: ismét szól az orgona

– Az orgona felújításával fejeződött be maga a zsinagóga rekonstrukciója. Ez egyedülálló többletet ad az épületnek és magának Szabadkának is, mivel szinte egy kézen meg lehet számolni, hogy hány orgona van összesen a városban. Főleg katolikus templomokról beszélünk most – magyarázta Illés Hajnalka, aki maga is utalt arra, hogy a zsinagógákban ritkaságnak számított ez a hangszer. Az egykori szabadkaiak nemcsak a szecessziót, de egy Wegenstein-orgonát is elhozták a városba, s okosan meg is oldották a zsinagógában való elhelyezését. Mivel szakrális okokból az oltár elé nem rakhatták a hangszert, beépítettek mögé és egy nem zsidó kántort alkalmaztak.

A fentebb említett ínséges időszakban a hangszer is elég lepusztult állapotba került, csak nemrég újították fel Hajdók Judit budapesti orgonaművész és -szakértő vezetésével Apró Tibor topolyai orgonajavító műhelyében. Egy hete, szeptember 14-én pedig ismét megszólalhatott a hangszer. Borbély Zoltán orgonaművész és Paskó Csaba karnagy vezénylésével nagyszabású koncertet tartottak, amelyre hatalmas érdeklődés mutatkozott.

Az orgonaavató pillanataiból az alábbi videóban láthatunk egy összefoglalót:

Az Szabadkai Zsinagóga Alapítvány célja, hogy a látogatók ne csak a falakban gyönyörködjenek, hanem ennél többet is haza tudjanak vinni magukkal. A visszajelzések alapján mindezt sikerrel teszik.