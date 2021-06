Szájról szájra terjedt a hír: több mint kétszáz táncos és zenész lép színpadra – Fotók

Egyszerű évzáró műsornak indult, ám mintegy kétszáz szereplős gálaestté nőtte ki magát a néptáncoktató Számfira-házaspár kezdeményezése. A szegedi Hatetudnád Tánctanoda vezetői az emlékév apropóján Bartók Béla életműve előtt tisztelegnek a különleges, összművészeti produkcióval. A Kárpát-medence népzenéjének és táncainak sokszínű válogatása elevenedik majd meg július 2-án az Újszegedi Szabadtéri Színpadon.

Számfira Máté és felesége, Számfira-Nagy Zita hat évvel ezelőtt kezdte el tanítani a Hatetudnád Tánccsoportot. Egy éve már öt csoporttá kibővülve oktatják a gyermekeket és felnőtteket az általuk alapított szegedi tánctanodában. Emellett Szőregen, Üllésen és Ruzsán is oktatnak. Szokásukhoz híven évzáró műsorral tervezték búcsúztatni az idei tanévet, ám kezdeményezésük gyorsan nagyszabású produkcióvá nőtte ki magát.

Összművészeti előadás

A házaspár alapötlete egy kalandozás volt Bartók Béla népzenei gyűjtőútjának helyszínein.

– Bartók születésének 140. évfordulójára olyan műsort szerettünk volna összeállítani, mely a Kárpát-medence népzenéjének jókora szeletét mutatja be. Mivel Bartók Nagyszentmiklóson született, onnan indul az utazás, majd következik a Dél-Alföld, Kalocsa, Somogy, Felvidék, Felső-Tisza-vidék, Bihar, Kalotaszeg, Csík, Moldva és Mezőség. A főbb állomások között Bartók magánlevelezéseiből hallhat majd részleteket a közönség Patyi Zoltán tolmácsolásában. Mindemellett fotókkal is segítjük majd az egyes tájegységek megismerését, ebben Gulyás-Szabó Luca nyújt segítséget. Igazi, összművészeti produkcióval készülünk – részletezte lelkesen Számfira Máté, aki hozzátette, a műsor elkészítéséhez barátaikat, a Nógrád Táncegyüttes művészeti vezetőit: Kovács-Jelinek Emesét, és a Magyar Állami Népi Együttes volt táncosát, Kovács Józsefet kérték fel társrendezőnek.

Széleskörű összefogás

Ötletük a művészvilágban szájról szájra terjedt. Rövid időn belül több táncost, népi és klasszikus zenészt sikerült megnyerniük a rendezőknek, akik szívesen csatlakoztak a csapathoz. Július 2-án az újszegedi szabadtéri színpadra lépnek majd a Bartók fülével című gálaesten a Hatetudnád Tánctanoda, a Szőregi Rezegők, a ruzsai Homoki Csűrdöngölők és az Üllési Fonó Néptáncegyüttes felnőtt és ifjúsági csoportjai mellett a gyulai Körös és a salgótarjáni Nógrád Táncegyüttes tagjai, valamint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólistái is. Zenei oldalon is számos művész csatlakozott, mások mellett a Por zenekar, Fábri Géza és Fábri-Ivánovics Tünde vezetésével a Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraműhelye, a komolyzenei részről a Partiscum Kórus és a Sonoro Quartet, de a billentyűk közé csap majd a Virtuózok-győztes Balázs-Piri Soma is.

– Sokan baráti szívességből és a munkába való visszatérés lehetőségének megörvendve csatlakoztak. A legfőbb célunk, hogy a hosszú bezártság után a táncosok és a zenészek is jól érezhessék végre magukat a színpadon, ugyanakkor a nézőknek is élvezhető előadást nyújtsunk. Azok számára is érdekessé szeretnénk tenni előadásunkat, akiknek a népi kultúra nem képezi a mindennapjaik szerves részét – mondta el Számfira-Nagy Zita. Elárulta, a legfiatalabb fellépő hároméves, a legidősebb nyugdíjas lesz.

Hibrid próbák

A járványügyi korlátozások idején online próbáltak, az enyhítések óta már hibrid módon zajlik a próbafolyamat.

– A virtuális térben mindenekelőtt a dalok és a táncanyagok elsajátítása került előtérbe, a koreográfiával kevésbé tudtunk haladni, viszont mindvégig tartotta a táncosokban a lelket, hogy volt mire készülni. A korlátozások enyhülésével immár személyes jelenléttel tarthatjuk a próbákat a szegedi és környékbeli résztvevőknek, csupán a gyulai és a nógrádi táncosokkal tartjuk továbbra is a kapcsolatot az online térben. Nagy izgalommal készülünk a műsorra, és mindannyian nagyon várjuk, hogy végre újra a színpadra állhassunk – mondta Számfira-Nagy Zita.