A hódmezővásárhelyi születésű Borbás Edina elsőként Szegeden az Álomgyár könyvesboltban mutatta be A szeráj című legújabb romantikus kalandregényét.

Szerdán érkezett meg a könyvesboltokba a hódmezővásárhelyi születésű Borbás Edina A szeráj című legújabb romantikus-kalandregénye. A szerző elsőként Szegeden az Álomgyár könyvesboltban mutatta be új kötetét. Borbás Edina MTA SZAB médiadíjas és Los Angeles Film Awards-díjas forgatókönyvírónak, a kétkötetes Hullámok csapdája és a Tündermesék után tavaly jelent meg a Kék macska című műve, amely 1901-ben játszódott. Mostani regénye pedig valamivel korábban, a millennium évében történő eseményeket jegyez. Az írónő elárulta, akad átfedés a két könyv között. A szeráj kapcsán kifejtette, hogy valós események ihlették, több szereplőjét is egykor élő személyekről mintázta. A történet 1896-ban, Budapest egy virágzó korszakában, azon belül is a mulatónegyedek világába kalauzolja az olvasót.

– Számomra nagyon fontos a magyar kultúra és a történelem. Úgy gondolom, van igény a történelmi romantikus kalandregényekre, gondoljunk csak bele a Büszkeség és balítélet népszerűségére napjainkban. Csak azt Jane Austen írta Angliában, a saját kultúrájával kapcsolatban, de a magyar történelemben is vannak megörökítésre érdemes témák, és igény is a magyar kosztümös könyvekre – mondta Borbás Edina.