Szerbre fordítják a szegedi írónő regényét

Pap Éva első könyve És újra felkel a nap címmel tavaly, 2020 tavaszán jelent meg. Azóta már a könyves boltokba került a regény folytatása is, jelenleg pedig készül a mű szerb fordítása is.

Pap Évával tavaly készítettem először interjút, első könyvének megjelenése alkalmából, ezt itt olvashatják.

Éva eredetileg lakberendezési szakkönyvet szeretett volna írni, ám ez a könyv sosem jelent meg, helyette született egy történelmi-romantikus, részben valós eseményeken alapuló, nagyobbrészt fiktív szerelmi történetet feldolgozó mű. A szerző második regénye Mielőtt lemegy a nap címmel jelent meg nemrégiben. A történet az 1950-es években, Szarajevóban kezdődik. szenvedélyes szerelem szövődik egyetemista éveik alatt egy szabadkai fiú és egy lány között. A fiút besorozzák, az élet elsorodrja őket egymástól, de húsz év múlva váratlanul ismét összehozza őket a sors és fény derül egy titokra.

A regény központi témája ugyan a szerelem, de a műben megjelenik a titói jugoszlávia, az egykori Szabadka, Szarajevó és Szeged is.

A könyv így igen széles közönséghez szól, s a hazai könyvbemutatók mellett számos vajdasági városban mutatták be Pap Éva regényét, többek között Szabadkán, Palicson, Magyarkanizsán, Horgoson, de hátra van még Szenttamás és Újvidék is. Sőt az első könyv szerb fordítása is készül.

– Nagyon sok pozitív élmény ért a vajdasági könyvbemutatókon. Amíg van kirekesztés, megbélyegzés, tudatlanság, addig fontosnak tartom, hogy írjak a ezekről a témákról, a határon túli magyarokról, a különböző népek együttéléséről, feszültségeiről, megbékéléséről – mondja Éva, aki saját bőrén is tapasztalta mindezt, jugoszláv származású férje miatt őt is szerbezték már le, holott Szegeden született.

– Örülök, hogy a könyvemet érdemesnek találták arra, hogy szerbre is lefordítsák. A tervek szerint őszre készül el, és a belgrádi könyvvásáron már kapható lesz – teszi hozzá az írónő, akit egyébként a hétvégén Szarajevóban látnak vendégül, hiszen a regény ehhez a városhoz is kötődik, s ha kész lesz a fordítás, akkor ott is szeretnének könyvbemutatót tartani.

Szegedi kötődésű regényt is tervez.

Az írás örömét hangsúlyozza a szegedi írónő, aki már hozzá is kezdett harmadik regényéhez , mely nem szorosan, de kapcsolódik az előző műhöz és az Újrakezdés címet fogja viselni. Ha minden jól megy, akkor a jövő évben már ezt a könyvet is kézbe vehetjük. Sőt egyéb regényötletek is lapulnak még Éva tarsolyában.

– Szeretnék egy szegedi regényt írni, nemrégiben felfedeztem egy nagyon izgalmas történetet egy ismert, 20. századi szegedi költő titkárnőjének tragikus sorsát szeretném majd feldolgozni – árulja el Éva, – Szabadka a szívemhez nőtt, de nagyon szeretem Szegedet is, lévén, hogy szülővárosom, sok szál fűz ide, és számos szegedi téma van még, amelyekből bőven lehet meríteni – tette hozzá pap Éva.