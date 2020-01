Szerteágazóan fejleszti a gyereket a mondókázás

„Hóember, hóember, hóból van a lába, szénből meg a szája,/ amíg itt a tél, semmitől se fél/ kalapjára, subájára havat szór a szél” – téli mondókákat hallhattunk tegnap délelőtt a Tipegő topogó zenebölcsiben, a Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckójában. A kicsi gyerekeknek és szüleiknek szóló ingyenes foglalkozáson az édesanyák együtt mondókáztak, a gyerekek pedig rendkívül élvezték, még táncoltak is.

– Harmadik alkalommal jöttünk el a zenebölcsibe, szeretünk járni, a másfél éves kislányom, Mira és én is nagyon élvezem – mondta el Judit, aki azt is elárulta, a lovacskázós mondókák és játékok a kedvencei, mert azok mozgalmasabbak. Illetve azt is megtudtuk az édesanyától, hogy otthon is szokott mondókázni.

– Hét éve olvasó vagyok itt, az Agóra gyerekkönyvtárában, és a gyermekeimmel több itt rendezett foglalkozáson is részt vettem. Például az Anyatalálkán, a Tipegők táncán és a zenebölcsin. Amikor az utóbbit tartó édesanya visszament dolgozni, és már nem tudta vállalni a foglalkozást, megkérdezték, hogy lenne-e kedvem hozzá. Így kezdődött – mesélte el Lénárt Katalin. Az angoltanár kislánya, Bori hároméves, együtt mondókázott édesanyjával. Katalin elmagyarázta nekünk azt is, hogy miért olyan hasznos ez a foglalkozás.

– Erősíti az anya és a gyermek közötti kötődést, elősegíti a testi, lelki, szellemi fejlődést. A ritmusnak és az egyenletes lüktetésnek az érzékeltetése fejleszti a gyermeket. Továbbá a mondókák segítik a szókincs, a beszédhallás fejlődését. Az érintők segítenek a gyermek testképének fejlődésében, a körbe-körbe mondókázás pe­­dig a térbeli tájékozódásban. És akkor nem is beszéltünk a szociális fejlődésről – tudtuk meg Lénárt Katalintól.