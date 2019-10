Sziládi Hajna szerint a színház egy nagy adrenalinfröccs

Sziládi Hajnával kapcsolatban az az ember élménye, hogy nemcsak a színpadon, hanem a színfalak mögött is minimum százhúsz fokon ég. Fiatal kora ellenére – vagy éppen amiatt – rengeteg energiát szabadít fel az Időfutár című előadás főszereplőjeként, amelyet tegnap este mutattak be a Szegedi Nemzeti Színházban.

– Hanna egy bátor, vagány és nagyon okos 15 éves lány, és nagyon szeretem benne, hogy teljesen hétköznapi figura, nem egy szuperhőskarakter. Vannak esendőségei, ő is néha bepánikol. Szerencsére vannak jó barátai, akik tartják benne a lelket – mesélt Sziládi Hajna az általa megformált szereplőről, akivel könnyedén tudott azonosulni.

– 15 évesen én is hasonlóan nagyszájú, belevaló voltam. Ezt a tűzt igyekszem azóta is megtartani magamban. A szövegnek is olyan a nyelvezete, amely hasonló az enyémhez, így könnyű volt megtanulni. A rendező sokat segített a szerepformálásban, hogy milyen is ez a lány, hogyan találjak oda hozzá. Igyekeztem az ő in­­strukcióit magamévá tenni. Nagyon nagy energia kell eh­­hez az előadáshoz, majdnem két órán keresztül végig a színen vagyok, így a próbák során a fizikumom és az idegrendszerem is edződött, a lelki felkészülésben pedig a rendezői instrukciók segítettek főleg.

Sziládi Hajnát elsőként a Tóték című előadásban láthatta a közönség Ágika szerepében. – Itt, Szegeden először a ta­­valyi évad elején játszottam a Tótékban Ágikát, ez is már egy nagyobb feladat volt. Örültem neki, hogy ezzel indíthattam itt, a Szegedi Nemzeti Színházban. Régebben Kaposváron egy meseelőadásban játszottam főszerepet, ami nyilván nem volt olyan komoly szerep, mint a mostani, de ami az energiabeosztást illeti, meg hogy milyen tűzzel kell játszani egy előadásban, arra az a főszerep is felkészített – fűzte hozzá a fiatal színésznő.

Akármilyen hihetetlen is, Sziládi Hajnát először nem a színészi pálya vonzotta: írónő­nek készült. Budapesten járt kö­­zépiskolába, és az ottani drámaszakkörnek köszönhetően választotta a világot jelentő deszkákat az írás helyett. – Általános iskolás koromban mesemondó versenyekre jártam, mindig szerettem versenyezni. A versenyszellem, a kitűzött célok elérése mindig nagyon fontos volt. Szeretem a kihívást, és ezt a színházban is megtaláltam. Nagy adrenalinfröccs – ezt szerettem meg a gimiben, és ekkor döntöttem úgy, hogy ezen a pályán indulok el – az is hozzátette, hogy az írással még nem szakított teljesen.

– Régen írtam sokat, főleg naplót. Mostanában nincs rá időm, de vannak ötleteim, ha lesz egy kis nyugalom, majd lehet, hogy fogok – mondta. Az Időfutár regényváltoza­tát gyakran hasonlítják a népszerű Harry Potterhez, amelynek Sziládi Hajna is nagy kedvelője. – Az Időfutár című regényt nem olvastam, bár nagy Harry Potter-rajongó vagyok, szóval gondoltam rá, hogy majd egyszer egy nyáron elolvasom. Viszont Bu­­dapesten láttam az elő­adást. Egy barátnőm szerepelt benne, és nagyon tetszett. De hát ak­­kor még nem tudtam, hogy én is játszani fogom ezt a darabot. Sok szempontból más volt.