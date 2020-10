Születésének 150. évfordulóját ünnepelték

Monografikus igényű tanulmánykötet kiadásával zárta a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum névadójának, a neves festőművész születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett másfél éves eseménysorozatát.

A Tornyai címet viselő művészeti album bemutatóját hétfőn este tartották az Alföldi Galéria Tornyai-termében, ahol Nagy T. Katalin beszélgetett a könyv szerzőivel: Nagy Imre, Nátyi Róbert és Tóth Károly művészettörténészekkel. Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum szakmai tanácsadója köszöntőjében elismerését fejezte ki szerzők felé, valamint megköszönte Nagy Imre, a Tornyai János Múzeum korábbi igazgatójának az emlékév kurátoraként, valamint a könyv szerkesztőjeként végzett munkáját.

A több mint háromszáz oldalas tanulmánykötet szerző hat írásban foglalják össze Tornyai életművét, bemutatva a festőóriás életútját, stílusainak változását, modernizmusát, párizsi éveit, szerepét az alföldi festészet mint művészettörténeti fogalom létrejöttében, valamint a nőkkel kapcsolatos – sokszor ellentmondásos viszonyát. Ez utóbbi nemcsak a rendkívül terjedelmes naplóbejegyzéseken és levelezéseken keresztül követhető nyomon, hanem aktképein és nőábrázolásain is.

Az aktok a festői életmű jelentős, de ezidáig alig vizsgált fejezetét adják, ezért is került egy érzéki módon megfestett hátakt a kötet címlapjára – mondta el Nagy Imre. A könyv méltatásában Nagy T. Katalin Németh Lajos-díjas művészettörténész arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdag forrásanyag olvasmányosságot kölcsönöz a kiadványnak, amelyhez hatalmas mennyiségű reprodukció és archív fotóanyag kapcsolódik.

A kötet szerzői együttesen vallják: a Tornyai életmű – műveinek számát két–háromezer alkotásra teszik – ma is aktuális és a saját korában is modernnek számító festészete számos újabb kutatási kérdést vet fel a művészettörténészeknek, így várhatóak még a jövőben is Tornyai Jánosról és kortársairól szóló tanulmányok, kiadványok.