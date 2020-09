Születésnapot köszöntő könyvbemutató a Várudvarban

Juhász Antal professzor 85. születésnapját köszöntő könyvbemutatót tartottak tegnap a Vár udvarán. Az ünnepelt néprajzi tanulmányait és esszéit tartalmazó kötetből a szegedi nagytájat és a környező településeket ismerhetik meg az érdeklődők.

Juhász Antal néprajzkutató, muzeológus, egyetemi tanár új kötetét mutatták be kedden. A 85. születésnapját ünneplő szerző a magyar népi kultúra, ezen belül a Dél-Alföld néprajzának elismert kutatója. A szegedi nagytáj és szomszédai című tanulmány- és esszékötetében környező településeink népéletét, hagyományait, társadalmi viszonyait mutatja be. Ahogy az előszóban fogalmazott, a tiszai vízi élet és egyes kézműves mesterségek kutatása adott számára indítást. Később a táji néphagyomány olyan megjelenésformáit kereste, amelyeknek Bálint Sándor kevés időt tudott szentelni, vagy 20. századi történelmünk nem tette lehetővé alapos föltárásukat.

Juhász Antal munkájáról egykori tanítványa, Simon András, a SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai tanszék intézetvezető professzora beszélt. Kiemelte: a néprajzkutató saját megfogalmazása szerint mélyfúrásokat végzett a településeken, így tudta összegyűjteni azokat az információkat, amelyek könyvében szerepelnek. Azt már maga a szerző mesélte el, hogy Tápé volt az első, amellyel mélyebben foglalkozott, hiszen köztudott, hogy milyen színes hagyományvilága, dalkincse és viselete van. Hosszasan beszélt a könyvbemutatón arról is, hogyan alakult ki olyan háziipar a gyékényszövésből, amelyhez fogható sehol máshol nem figyelhető meg.

A kötetben a szomszédos tájak fejezetben Mindszentről és Halasról esik szó, ezek mellett pedig életutak és foglalkozások is megjelennek egy-egy írásban. A szerző Szeged-környéki nyelvészeti ritkaságokat is gyűjtött, ezeket szintén bemutatja most megjelent könyvében.