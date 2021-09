Több mint 66 ezren látták a Szegedi Szabadtéri Játékok idei előadásait

Huszonnyolc estén több mint 66 ezer néző látta az indulásának 90. évfordulóját ünneplő Szegedi Szabadtéri Játékok idei produkcióit – tájékoztatta a fesztivál sajtóreferense kedden az MTI-t.

Ezt ne hagyja ki! Trükkös hatalomtechnika: mit keres még itt Gyurcsány Ferenc?

Izsák Bernadett emlékeztetett rá, az évad nyitóestjeként az Ajándékkoncert szimfonikus zenekari koncertet halhatták és láthatta a közönség, majd harmincöt év után visszatért magyarországi bemutatójának helyszínére a Jézus Krisztus Szupersztár, a Madách Színház produkciója Szirtes Tamás rendezésében.

A budapesti premier után vidéken elsőként Szegeden mutatták be a Puskás Ferenc életét és az Aranycsapat történetét feldolgozó Puskás, a musicalt. Az előadásban több mint száz szereplő, artistaprodukció és tűzijáték is volt. Az idén hetvenéves Magyar Állami Népi Együttes Tánc-Ünnep című előadása korokon átívelő, összművészeti estet varázsolt a Dóm térre, majd az Apáca Show soul- és diszkódallamai zengték be a teret. Az évad talán legjobban várt darabja, az Alföldi Róbert rendezte West Side Story hat estén át volt látható.

A Dóm tér mellett az Újszegedi Szabadtéri Színpadon is sokszínű repertoárral találkozhattak a vendégek. A csaknem 1300 férőhelyes játszóhelyen a Játékszín Kölcsönlakás című vígjátéka, majd Juronics Tamás rendezésében a Szöktetés a szerájból című vígopera szerepelt a műsoron. Idén sem maradhatott el a Moliére-komédia, ezúttal a Herczeg T. Tamás rendezte Scapin furfangjait mutatták be, mások mellett Koltai Róbert és Cserna Antal főszereplésével. A nevetésé volt a főszerep a Nők az idegösszeomlás szélén című musical estéin is. A fesztivál kisebbik játszóhelyén – a tavalyi évhez hasonlóan – két estén át a Dumaszínház humoristái is felléptek.