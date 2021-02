Ügyes „nyelvészek” – A tanulás és a foci nem zárja ki egymást Bordányban

Egymás után zsinórban három éven keresztül elhozta a bordányi általános iskola egyik osztálya a nyelvÉSZ Barátok Közössége Díjat. Megnéztük, mi állhat vajon a siker mögött.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nem voltak túl bőbeszédűek péntek délelőtt a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. a osztályosai, pedig találkoztunk már velük úgy is, hogy egymás szavába vágva kiabáltak, annyira szerettek volna sze­­repelni. Most nem így volt, még elbújni is megpróbáltak a fényképezőgép elől, de nem sikerült nekik.

Fejlesztik a készségeket

A 8. a osztály három évben is elhozta a nyelvÉSZ Barátok Kö­­zössége Díjat, amit idén az ország általános iskolái közül kilenc vehetett át, az osztály­ból pedig hárman, Béres Do­­rina, Bóta Emil Benjamin és Sánta Márton továbbjutottak a megyei fordulóba.

A nyelvÉSZ benn­ ülős verseny, az egyes fordulók feladatait tanteremben oldhatják meg a résztvevők. Ha a járványhelyzet miatt ez nem lesz lehetséges, úgy online szervezik a fordulókat. A nyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi verseny feladatai felmérik és fejlesztik a nyelvi készségeket, helyesírást, nyelvhelyességet, a szabályos, választékos és szép nyelvhasználatot.

Sikeres motiváció

A szép nyelvhasználatból nem sokat mutattak meg ezen a szép napos délelőttön a nyolcadikos fiúk, mert azonkívül, hogy „igen, nem és egy kicsit”, sokkal többet nem tudtam kiszedni belőlük. Márton annyit mondott, a helyesírás könnyű, inkább a mássalhangzótörvények okoznak gondot. Osztályfőnökük és magyartanáruk, Hődör Zoltánné segített.

– Fontosnak tartom az anyanyelv ápolását. Tanulóink minden évben részt vesznek a tanulmányi versenyen. Úgy tűnik, sikeres a motiváció. Szeretnek versenyezni, sokan fociznak az osztályban. A versenyszellem bennük van. Ahhoz képest, hogy nyolcadikosok, szépen helytálltak, ügyesek voltak a versenyen

– dicsérte őket az osztályfőnök.

Mint a futballban

– Egyszerű ez, mert a fociban is vannak szabályok és a nyelvtanban is. Meg kell tanulni és alkalmazni kell őket, akkor tudnak érvényesülni, ha a szabályok szerint játszanak, ilyen egyszerű ez

– foglalta össze a lényeget Ocskó Zoltán, az iskola igazgatója, majd ezt bővebben kifejtve, ő is megdicsérte a gyerekeket és osztályfőnökünket.

Nyolcadikosok, és nagy részük fiú, akiket ilyenkor, legyünk őszinték, nagyon nehéz motiválni, de mégis, a tizenhárom fős osztályból heten jelentkeztek. Több osztály is részt vett a megmérettetésen, de ők voltak a legnépesebb csapat. Az osztályfőnökük könyvtárosként délután a könyvtárban is foglalkozott velük. Minden évben továbbjutnak megyei és országos szintre is. Ebből is látszik, hogy a foci és a tanulás nem zárja ki, sőt erősíti egymást. A fociban is az érvényesül, aki az eszét használja. Mi az iskolában mindkettőt támogatjuk – fogalmazott az igazgató.

A törvényszerűségek

A nyelvtan (latinul grammatica), vagy más néven általános nyelvészet, a nyelvészet egyik ága; egy nyelv elemeivel, szerkezetével, törvény­szerűségeivel foglalkozó tudomány. Megkülönböztetünk normatív, valamint leíró nyelvtant. Míg a normatív nyelvtan a nyelv helyesnek vélt alkalmazásának szabályait állapítja meg, addig a leíró nyelvtan a nyelvi jelenségek feltérképezésével foglalkozik anélkül, hogy megállapítaná, mi számít helyes vagy helytelen nyelvhasználatnak.