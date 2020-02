Új év, megújuló szolgáltatások a mórahalmi könyvtárban

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár 2020-ban is igyekszik az igények szerint szervezni szolgáltatásait, folytatja azokat a programokat, amelyek már az előző évben is sikerrel zajlottak, és újabb foglalkozásokat is indít.

Tavaly indult a mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár Egymás szemével című programsorozata, amelynek célja, hogy a közösség egy tagjának szakmáján vagy hobbiján keresztül ismerjék meg a világot, és beszélgessenek róla. A várható témák többek között a mozgásfejlődés és -fejlesztés kisgyermekkorban, a dísznövények gondozása, a szépségápolás szerepel, de újra lesz szó a gyermeknevelésről is. A könyvtár részt vesz egy országos programban, amelynek címe Az én könyvtáram. Ennek keretében olyan programokat dolgoztak ki, amelyek célja a digitális kompetenciafejlesztés, az olvasásfejlesztés, a szövegértés fejlesztése vagy a könyvtárhasználat, információ­keresés fejlesztése. A könyvtárak sokat dolgoznak azon, hogy a középiskolás korosztályt megnyerjék maguknak. A Tóth János Szakközépiskola Garabonciás kollégiumának egyik nevelője kereste fel az intézményt azzal, hogy milyen programot tudnának ajánlani nekik a magyar kultúra napjára. Így született meg a Sok a szöveg című másfél órás kvízjáték. A fiataloknak nem kellett készülni rá, sok humort és játékot vittek bele, interaktív volt, stresszmentes, és még nyeremény is járt vele. Céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a régi is lehet érdekes, és az új is lehet értékes, vagyis a klasszikus és kortárs költészet mai megjelenéséről volt szó, ahogyan azzal ők is találkoznak a mindennapjaikban. Februárban a következő foglalkozások várják a látogatókat: február 22-én, szombaton 15 órakor télűző farsangi mulatságra hívnak minden érdeklődőt a könyvtárosok. Az eseményről további informá­ciókat a konyvtar.morahalom.hu oldalon vagy Facebook-­oldalukon találnak. Február 25-én, kedden 16.30-kor pedig szakgyógytornász várja a Tóth Menyhért Városi Könyvtárba azokat, akik babájuk mozgásfejlődéséről szeretnének többet tudni.