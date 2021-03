Új utakon jár Debreczeni-Kis Helga – Fotók

Debreczeni-Kis Helga már letette a névjegyét mint előadó: döntős volt a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutatóban, többször zenélt már külföldön, túl van egy saját lemez megjelentetésén is, de úgy látja, a java még hátravan. A szentesi zenész szeretné megismerni magát, és a számára fontos témákat, gondolatokat zenei keretbe foglalni és továbbadni. Ebben segít neki a citera.

– A közvetlen családomban nincs zenész. Rám úgy talált a zene, hogy a negyedik osztály utáni nyáron édesapám nagyszüleinél találtam egy citerát. Annyira megfogott a régi, poros hangszer, hogy elhatároztam, megtanulok játszani rajta. Érdekelt a hegedű és a zongora is, de a szolfézs már kevésbé, és úgy tudtuk, hogy a citerához nem is kell. Persze kellett, de akkor már eldőlt a dolog, hogy citerázni fogok, anyukám beíratott a szentesi zeneiskolába. Mélykútiné Németh Kornélia tanított zenélni, sokat köszönhetek neki. Általa ismertem meg igazán a citerázást és a népzenét – mesélt zenei pályájának kezdetéről Debreczeni-Kis Helga.

A gimnázium első éve már a Horváth Mihály Gimnázium francia tagozatán találta, de Helga úgy érezte, komolyabban szeretne népzenével foglalkozni, ezért inkább Békéscsabán tanult tovább népi hegedű sza­­kon, párhuza­mo­­san pedig foly­­tatta a citeratanulást. Persze aki hangszeren tanul játszani, az óhatatlanul többe is beleszeret, így jött a népzenész életébe a gitár, a furulya, a koboz. Helga most ötödéves az egyetemen, citera-koboz-tekerő és népi hegedű szakpáron végez. Tavasszal egy diplomakoncert vár rá, jövőre pedig a szakdolgozatát írja és a tanítási gyakorlatát tölti majd.

A tehetségkutató lendületet adott

– Az általános iskola vége felé fogalmazódott meg bennem, hogy zenész szeretnék lenni, azóta azért dolgozom, hogy ez az álmom valóra váljon. Akkor gondoltam magamra először mint fellépő zenészre, amikor az első élő adásból továbbjutottam a Fölszállott a pávában. A népzenei tehetségkutató indított el, ez adott lendületet és hozott közönséget is, de már el­­múlt a hatása, a saját lábamon kell megállnom. Az előadón múlik, hogy mit kezd ezzel a lendülettel. Akár teljesen el lehet tűnni, elfelejtődni, tenni kell azért, hogy a felszínen maradjunk – fogalmazott a zenész.

Úgy tűnik, ez jól sikerült Helgá­nak: a hazai mellett a külföldi kö­­zönség is megismerhette a já­tékát, zenélt már Írországban, Bulgáriá­ban, Oroszországban, Törökországban és Svédországban is, időközben pedig elkészült saját albuma is.

Tavaszi meglepetések

A lemezen helyet kapott autentikus népzene, feldolgozás, improvizáció és Helga saját szerzeménye is. A népzenész nemcsak citerán játszik a felvételeken, hegedül, kobozol, furulyázik és énekel is. Mellette zenésztársak, énekesek színesítik az albumot, a ZitheRandom duó „másik fele”, Dömény Krisztián, a Zeneakadémia tanárai, Szlama László és Nagy Zsolt, valamint Farkas Zoltán Batyu és az ÚJGereben együttes játéka is hallható. A zenei sokszínűségbe egy „kakukktojás” is belefért, az egyik dalban a népzenét egy kis reggae-s hangzással fűszerezték meg, ebben Aaron Ayyaz volt Helga segítségére.

A műfajok közötti kalandozás legutóbbi munkájában is tetten ér­hető, áprilisban egy új saját számmal jelentkezik Helga, amihez pár hete forgattak videóklipet. – Nyáron vettem részt egy mentorprogramban, ahol Jéger Dorka jazzénekes volt a mentorom: az előadói fellépésben, dalszerzésben, szövegírásban segített. A közös munkából született egy elég provokatív dal. Ez egyáltalán nem népzene, inkább az alternatív folkos-popos vonalon mozog. Az ehhez forgatott videóklipet áprilisban szeretném bemutatni, ami mellé elindul az új honlapom is, illetve a művésznevem is megváltozik – árulta el.

Nyáron már koncerteznének

Az előadó egy „csajbandával” ze­­nél, egy kobzos és egy nagybőgős lány játszik mellette. – Öt saját számom már van, a népzenei feldolgozásokkal együtt ez már egy jó koncertanyag tud lenni. Áprilisban a Hagyományok házában van egy tervezett fellépésünk, illetve a SoundCam Productionsszel is lesz együttműködésünk, de van felkérésem Magyarországon kívül Szicíliából és Szerbiából is, remélem, ezek is összejönnek , és nyáron már lehet koncertezni. A dalszerzésbe is szeretnék jobban belemerülni, illetve a diploma után tanítani is fogok. Később vállalkozásba is fognék, a zenémhez kötődő grafikákkal, illusztrációkkal, termékekkel szeretnék foglalkozni – vázolta a jövőt Debreczeni-Kis Helga.