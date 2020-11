Ünnepi fénybe öltöztették a Reök-palotát

A REÖK karácsonyi díszkivilágításának idei különlegessége a hatalmas, sikerprodukciókat idéző LED-fal. A Szegedi Szabadtéri Játékok bérletei között idén is megtalálhatóak a közönségkedvenc konstrukciók, a leggyorsabb vásárlókat pedig ajándékok is várják.

A városban elsőként a Reök-palotát öltöztették ünnepi fénybe a Szegedi Szabadtéri Játékok szervezői.

Múltidéző LED-fal

A karácsonyi díszkivilágítás november 2-án gyúlt fel a szecessziós épületen. Az idei, ünnepi öltözet különlegessége a hatalmas LED-fal, amelyen a Szegedi Szabadtéri Játékok elmúlt évtizedeinek legsikeresebb produkcióiból elevenednek meg emlékezetes pillanatok.

Az intézmény azonban nemcsak külsejében, hanem falai között is nagyszabású vizuális élménnyel kedveskedik közönségének, a héten ugyanis ingyenesen látogatható a Nagy Gábor festőművész mintegy 350 alkotását bemutató Átkelés című életmű kiállítás.

Karácsonyi bérletakció

Az ünnepi pompa felizzásával egy időben startolt el a Szegedi Szabadtéri Játékok karácsonyi bérletakciója is. A bérletek között idén is megtalálható az elmúlt évek közönségkedvence, a Musical, de van Premier bérlet, amellyel a világhírű Broadway-sikerek, így a Jézus Krisztus Szupersztár, az Apáca show és a West Side Story első előadásai láthatók.

Az ötvenes évek New Yorkjának hangulatát idéző produkció párosítható a Jézus utolsó napjait feldolgozó rockoperával, a diszkóslágerekkel teli musicallel, sőt az újszegedi Scapin furfangjai című vígjátékkal is. Ám a Dóm téri produkciók helyett az újszegedi platánfák ölelését előnyben részesítő nézők is találhatnak kedvükre való konstrukciót.

Az Újszegedi Premier bérletben egy slágeropera, a Traviata, egy kacagtató Moliére-komédia, a Scapin furfangjai, valamint a Hófehérke és a hét törpe mesebalett bemutatói szerepelnek. Mindemellett Szabadtéri utalványt is kínálnak a szervezők, amely tetszőleges előadásokra beváltható.

Ajándék

A kedvezményes bérletek megvásárolhatók a Reök-palota Fesztivál Jegyirodájában, valamint a Szabadtéri Játékok online felületén. A leggyorsabb vásárlók számára meglepetésekkel kedveskednek a szervezők: az első héten szaloncukor válogatást és páros fürdőbelépőt kapnak ajándékba a készlet erejéig.