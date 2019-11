Város a városban – időutazásra csábítanak a macskaköves utcák

Mára a város szélére került, de egykor a település központját adta a nádfedeles házairól híres Belsőváros. A Tisza mindig meghatározó volt a városrész életében, így többségében halászok, hajóácsok és hajósok lakták, de éltek ott kisparasztok és kubikosok is. Az ősi mesterségek már letűntek, de a nádtetős házak romantikája megmaradt.

Kacskaringós, macskaköves utcácskák, fehérre meszelt, nádtetős házak idézik meg 18.-19. század hangulatát a Belsővárosban. A hely neve az évek során Belvárossá kopott, de sokan a mai napig késhegyre menő vitákat folytatnak arról, hogyan is kellene nevezni a városrészt. A „belső” elnevezés a hely fekvésére utal: a Tisza szabályozása előtt, a 19. század végéig a folyó északi, északnyugati irányból éles kanyarulatot véve, félszigetszerűen délről is határolta Csongrád legrégebbi részét, a folyó és a Bökény nevű településrész egykori mocsaras, nádas területe védelmet nyújtott az itt lakóknak. Egykor vár is állt ott, erre utalnak az Öregvár és a Várköz utcanevei. A földvár adta a város nevét is: Feketevárnak, azaz Crngradnak nevezték az itt élő szláv ajkú népek a kilencedik században. A vár környékén kialakult Belsőváros fejlődési irányát a természeti adottságok szabták meg, a település bővülése csak nyugat felé volt lehetséges, így mára a városközpont teljesen eltolódott. A Belsőváros azonban többé-kevésbé érintetlenül megőrizte eredeti képét és hangulatát.

