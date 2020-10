Vírus-kompatibilis darabot illesztettek be a színházi évadba

Új színdarabot kezdtek próbálni október 27-én a Szegedi Nemzeti Színházban. A 39 lépcsőfok eredetileg nem szerepelt az évad műsortervében, azt a Chicago című musical helyett mutatják majd be.

– A Chicago-t olyan időszakra tesszük át, amikor lesz lehetőségünk telt ház előtt játszani, hiszen ez a nagy színpadot igénylő, zenés előadást csak így érdemes bemutatni. Ráadásul a szerzői jogok is akkor tudnak érvényesülni, ha nem kell kompromisszumokat kötnünk – fogalmazott Barnák László főigazgató. Azt mondta, sokat gondolkoztak rajta, hogyan tudnak olyan előadásokat létrehozni, amelyek a járványhelyzetben is megállják helyüket. Így esett a választás erre a 4 szereplős darabra, amely akár a Kisszínházba is adaptálható, ha a helyzet úgy adódna.

Horgas Ádám rendező elmondta, a 39 lépcsőfok Hitchcock 1935-ös filmje alapján készült. Ez a fekete-fehér alkotás tette világhírűvé a filmes thrillerek atyját. Főhőse egy gyilkossággal tévesen meggyanúsított személy, aki egyszerre menekül a törvény és a bűnözők elől, miközben megpróbálja kideríteni a valódi tettes kilétét és bizonyítani ártatlanságát. A színdarab az eredeti film műfajával ellentétben vígjáték lesz, amelyben a humor forrását a virtuóz karakterváltások adják. A négy szereplő ugyanis csaknem 40 karaktert jelenít meg.

Hogy a koronavírus miatti esetleges szereplőkiesés se akadályozhassa a színdarab december 18-i bemutatását, a 39 lépcsőfokot eleve kettős szereposztással kezdték próbálni. Medveczky Balázs, Krausz Gergő, Ágoston Katalin, Csorba Kata, Borovics Tamás, Gömöri Krisztián, Barnák László és Rétfalvi Tamás alakítja majd a felbukkanó karaktereket. A darabban egyébként az öltöztetőknek legalább akkora szerepük lesz, mint a színészeknek, ugyanis másodpercre kiszámolva kell majd átalakítaniuk a karaktereket a színfalak mögött.