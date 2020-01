Zajos sikert aratott a a királyhegyesi Csurgó néptánccsoport a Nemzetiben

Nagy sikert aratott a fővárosi Nemzeti Színházban a királyhegyesi Csurgó néptáncegyüttes a hét végén a Pajtaszínház című produkcióban, Csongrád megyét képviselve.

– Először 2018-ban, az egyik adventi gyertyagyújtás alkalmával, itthon mutattuk be azt a betlehemes játékot, aminek az átdolgozott, kibővített változatával vasárnap színpadra álltunk – mondta Fülöp Boglárka, a királyhegyesi Csurgó néptáncegyüttes fiatal vezetője a hétvégi produkcióról. A Nemzeti Színházba úgy kerültek, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet szegedi kirendeltsége megkereste a helyi művelődési ház vezetőjét, Englerné Buvár Teréziát, van-e színjátszó csoportjuk. Kiderült, hogy nincs, de az is, hogy a tánccsoportnak van színpadi produkciója. A Szegedi Nemzeti Színház művésze, Gömöri Krisztián szeptembertől a csapathoz szegődött, együtt próbáltak, végül, miután a helyi kultúrotthonban nagy sikerrel bemutatták a félórás darabot, készen álltak arra, hogy a Nemzeti Színházban is előadják.

– Nem vagyunk színészek. Akkor is remeg a lábunk, ha táncolni kell, a megyét képviselve a nemzetiben még inkább izgultunk – mondta Fülöp Boglárka.

A fellépés óriási sikert aratott. A darab története nagyjából annyi, hogy a nagymamánál vendégeskedő gyerekek fantáziáját megragadja, amit az idős asszony az ifjúkori betlehemezésekről mesél – olyannyira, hogy leteszik a mobiltelefonokat, s miután maguk is kipróbálják a régi játékot, teljesen megváltoznak, nyitottá válnak a hagyományos értékekre. Mint megtudtuk, a Csurgó néptáncegyüttes 2017 októberében alakult. A faluban addig csak a gyerekeknek, iskolai keretben volt néptáncoktatás – a csoport alapítását szülők kezdeményezték, a vezetést pedig a diákokat oktató Fülöp Boglárka vállalta. 18-an kezdték, ma 38-an vannak. Elsősorban kis-magyarországi, például dél-alföldi, kalocsai és szatmári táncokat adnak elő, de moldvai táncok is szerepelnek a repertoáron. A közönség legközelebb jövő héten, Szegeden, a Népek tánca – népek zenéje vetélkedő helyi döntőjén láthatja őket.