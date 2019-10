Zenés időutazás a színpadon: közönségtalálkozó a Somogyiban

Szerdán a Somogyi-könyvtár adott otthont ismét a Szegedi Nemzeti Színház soron következő premierjének bemutató előtti közönségtalálkozójához. A darab zenéjét egy fiatal szegedi szerző, Gyüdi Eszter írta.

Szerdán a Somogyi-könyvtár adott otthont ismét a Szegedi Nemzeti Színház soron következő premierjének bemutató előtti közönségtalálkozójához. Az Időfutár című előadás egy minden korosztályhoz szóló kalandos, zenés darab, melyet egy magyar szerzőnégyes, név szerint Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István és Vészits Andrea írtak. Valóság és fikció keveredik a műben, hiszen olyan történelmi személyek bukkannak fel a történetben mint Mozart vagy Kempelen Farkas. A közönségtalálkozó egyik vendége volt Sziládi Hajna, akit Hannát, a darab főszereplőjét alakítja. Elmondta, hogy könnyen tudott azonosulni a vagány és bátor karakterrel, aki egy véletlen folytán az időutazás áldozata lesz, és azután számos kalandba keveredik. A darab zenéjét egy fiatal szerző, Gyüdi Eszter szerezte. Tőle megtudtuk, hogy a darab központi motívuma Mozart Varázsfuvolája, amelynek egyes részleteit szabadon használtak fel a darabban, ahol azt a dramaturgia is indokolta, viszont kerülte a klasszikus dallamok pop-rockosítását. A találkozót üde színfoltjaként Gyüdi Eszter a karakterekhez írt dallamokból részleteket is játszott zongorán. Az Időfutár című előadást október 18-án mutatják be.