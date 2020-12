A First Cow kapta a New York-i Filmkritikusok fődíját

Kelly Reichardt First Cow című filmjének ítélte oda a legjobb film díját a New York-i Filmkritikusok Köre. A további díjazottak között szerepel Spike Lee Az 5 bajtárs és Eliza Hittman Never Rearly Sometimes Always című drámája is.

A First Cow az 1820-as években játszódik Oregonban. A film tavaly a Telluride-i Filmfesztiválon debütált, majd a Berlinale versenyprogramjában is szerepelt. A New York-i Kritikusok Köre Hittman filmjét Sidney Flanigan alakításáért a legjobb női főszereplőnek járó díjjal jutalmazta, a rendező pedig a legjobb forgatókönyvért odaítélt díjat is elvitte a The Hollywood Reporter beszámolója szerint. Az öt bajtársban szereplő Delroy Lindo a legjobb színész, a közelmúltban elhunyt Chadwick Boseman pedig a legjobb férfi mellékszereplő elismerését kapta. Spike, a film rendezője különdíjban részesült. A legjobb rendezés trófeája Chloé Zhaoé lett a Nomadland című filmjéért. A legjobb női mellékszereplő díját Maria Bakalova nyerte el, aki a Borat folytatásában tűnt fel. Az animációs filmek közül Tomm Moore és Ross Stewart Wolfwalkers című alkotása kapott díjat. A legjobb elsőfilm díját pedig Radha Blank A negyvenéves változat című vígjátékának szavazták meg. A kritikusok a legjobb idegen nyelvű film díját a Bacurau című brazil produkciónak adták. Stephanie Zacharek, a New York-i Kritikusok Körének elnöke, a Time magazine kritikusa közleményében kiemelte, hogy az idei nehéz és sok szempontból fájdalmas év volt, „de a filmek nem hagytak minket cserben, sőt nagy segítséget nyújtottak abban, hogy túljussunk a nehézségeken". Hozzáfűzte, hogy a film az emberek közötti kapcsolatteremtés fontos eszköze, a kommunikáció egyik módja az egész világon. „A New York-i Filmkritikusok Körének tagjai idén különösen hálásak azért, hogy azokat a filmeket és embereket díjazhatják, akik segítettek életben tartani ezt a kommunikációs láncot" – fogalmazott. A New York-i Filmkritikusok Köre 1935-ben alakult. Tagjai között napi és hetilapok, magazinok és kiemelt online kiadványok kritikusai szerepelnek. A kör tagjai évente gyűlnek össze New Yorkban és szavaznak az aktuális év filmjeinek adható díjakról. A díjakat hagyományosan januárban adják át egy gálarendezvényen, ám a pandémia miatt ezúttal egy január 24-ére ígért videón ünneplik majd az idei győzteseket. Tavaly a New York-i kritikusok Martin Scorsese Az ír című filmjét választották a legjobbnak.